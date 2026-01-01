羽绒服「爆炸」︱河北男坐网约车遇尴尬事 司机惨变「天鹅」

寒冷冻天下，不少人选择穿羽绒外套保暖。许多人或不知道，想在特定环境和条件下，羽绒服或会「爆炸」。内地「极目新闻」，河北承德一名网民上载影片称，自己乘坐网约车时，羽绒服突然发生「爆炸」。据影片所见，事发后，车内飘满羽绒，连司机身上也沾满羽绒。

羽绒服「爆炸」后，司机全身黏上无数羽绒。

羽绒服「爆炸」后，车厢黏上无数羽绒。

王先生表示，事发于29日清晨，自己登上一辆网约车时，羽绒外套就突然「爆炸」就炸了。当时司机身上沾满羽绒，王先生一直跟司机道歉，事后赔了几十元清洁费。

根据网上资料，不少羽绒服表层都会使用特殊涂层，这使羽绒服透气性不及普通服饰。当羽绒服受压突然膨胀，挤压的气体难以通过透气性较差的表层快速排出，只能从相对透气的拼缝或绗线处排出，高压气体包裹著羽绒冲破缝制不牢的缝线，从爆口处喷出，于是发生王先生遇上的意外。

其实，如果用洗衣机洗羽绒服，亦可引发「爆炸」。原因是羽绒的特殊三维球状结构。洗衣机高速旋转脱水时，羽绒吸收的水分会快速排出，气体则在绒子自带的气室内不断聚集。当洗衣机内筒高速旋转，内部压力急剧增大，而羽绒服面料又具有较好的防水性，气体就无法及时排出，导致羽绒服像气球一样膨胀。当压力超过承受极限，就可能引发爆炸。