大小凉山高速今相连 改写彝乡闭塞历史

即时中国
更新时间：08:48 2026-01-01 HKT
发布时间：08:48 2026-01-01 HKT

今天（2026年1月1日）0时，四川乐山至西昌高速公路马边至昭觉段将通车，成为首条深入中国大小凉山腹地的高速公路，改写彝乡闭塞历史。

5小时车程变个半钟

新华社报道，位于西南地区的大凉山，断壁丛生，「悬崖村」是这里交通闭塞的代名词。与之相邻的小凉山，山势比大凉山更为陡峭。大小凉山地区是中国最大的彝族聚居区。

「以前从大凉山的昭觉县到小凉山的马边县，跑一趟至少需要5个小时，高速公路通车后只需要1个半小时，到成都也将从9个小时缩短到4个小时！」客车司机曲木拉古十分期待。

全长152公里 历5年建成

乐西高速马昭段全长约152公里，概算总投资335.32亿元人民币，历经5年攻坚克难建成。这里地处青藏高原、云贵高原和四川盆地的过渡地带，江河切割、沟壑纵横。「项目桥隧比高达82%，一路凌空架桥、穿山打洞。」蜀道集团川高昭普（乐西）公司董事长周礼中说。

全长15.3公里的大凉山1号隧道是难中之难。洞身要穿越断层破碎带，项目创新采用「平导TBM+主洞钻爆法」的组合施工工艺，不仅有效克服断层破碎、突涌水等地质风险，还缩短工期3年。

大小凉山的特色农产品彻底告别「运输难」。「以前最大的『拦路虎』就是路。」雷波县脐橙种植户吴俊梅说，「以后上午摘的果子下午就能摆上成都的货架，损耗小了、销路畅了，我们的腰包一定会更鼓！」

 

