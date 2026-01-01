中国观察：此生无憾入华夏 家住加利福利亚

「我和我的祖国，一刻也不能分割」，圣诞节有段视频在内地火爆，据称是著名相声演员姜昆在美国加州一栋大别墅里，拉着手风琴，领着一帮老艺术家过圣诞节，在暮色之中深情款款地唱着《我和我的祖国》，身后是棕榈树、大草坪，还有私人泳池，充满欢声笑语。尽管有接近姜昆人士称，视频被恶意利用，但仍然引发巨大争议，姜昆遭网民嘲讽为「爱国表演艺术家」。

网民斥姜昆「离岸爱国」

75岁的姜昆曾任全国政协委员、中国曲艺家协会主席，2014年公开表示自己对圣诞节「无感」，并直言这是「商家炒作的洋节」，还针对郭德纲表演发起抵制相声「三俗」，一直被视为「正能量相声大师」。



视频曝光之后引发嘲讽。网民纷纷调侃「此生无憾入华夏，家住加利福利亚」，「洋装穿在身，我薪依然中国薪」，「中国赚钱美国花，我是人民艺术家」，「喝着红酒唱红歌，我家就在芝加哥」，「太魔幻荒诞，这爱国故事足以进聊斋」，等等。也有网民挖出姜昆女儿定居美国，姜昆夫妇经常赴美探女。

姜昆很快关闭了社交帐号的评论区。自称影片拍摄者的歌手迟云则为他喊冤，称拍摄于12月19日，并非圣诞，地点是在洛杉矶的朋友家，有人恶意造谣，特意挑在圣诞节当天转发，就是为了制造姜昆在国外过洋节的假像，故意挑动大家的情绪。也有网民反对道德绑架，认为私人聚会不应该被公共化审判，「爱国不分地点」。

移民或定居海外，本是个人选择。不过，在当下的中国，公众对「离岸爱国」非常反感，对名人「言行一致性」高度敏感。《环球时报》前总编辑胡锡进也提醒，名人要管理好海外生活信息，避免搞出可能不当发酵的噱头刺激网民。

纪晓华