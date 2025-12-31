广电总局明起专项打击「AI魔改」 禁恶搞历史名著邪典动画

国家广播电视总局宣布自2026年1月1日起，为整治「AI魔改」短片传播乱象，在全国范围内开展为期一个月的专项治理。

专项治理重点清理基于四大名著、历史题材、革命题材、英模人物等电视剧作品进行「AI魔改」的下列短片：一是严重违背原作精神核心和角色形象，颠覆基本认知，解构普遍共识；二是内容渲染血腥暴力、猎奇低俗，宣扬错误价值观，违背公序良俗；三是存在对中华文化挪用、篡改的突出问题，导致对真实历史时空、中华文明标识产生明显错位认知，冲击文化认同。



专项治理同步清理将少年儿童所熟知、所喜爱的动画形象进行改编生成的各类邪典(即不良)动画。

专项治理要求网络视听平台落实主体责任，强化内容审核把关，坚决清理违规内容，处置乱象突出的账号，扭转「AI魔改」视频蔓延的不良态势，为青少年健康成长营造良好网络空间。