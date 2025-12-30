福建摄影大赛一等奖作品被质疑AI生成

福建省旅游发展集团主办的摄影大赛一等奖作品《湖秋雾影》，近日被专业人士质疑由AI生成，建筑边缘曲直失真，上面文字亦无法辨识。该集团工作人员对此回应，正进行综合评定与讨论，暂无法明确答复该作品是否AI制作。事件引发热议，不少网民称：「一眼假呀！评委看不出？」还有人表示，是否AI制作「公布照片参数就行了」。

福建省旅游发展集团微信公众号18日公示获奖名单显示，经过专业公正的评审，遴选出188件获奖作品，其中一等奖5名、二等奖10名、三等奖20名、入围奖153名。一等奖作品《湖秋雾影》署名周某坚，其奖励包括1000元奖金及一张价值199元的「清新福建」文旅惠民卡。

福建省摄影家协会一位专业摄影家仔细查看该作品表示，放大图像可见建筑边缘曲直失真，多扇窗户轮廓歪斜变形；建筑上虽有6个清晰文字，却无法辨识，综合判断应为AI生成。