围台军演︱东部战区发布AI片 首现机械人攻城︱有片

解放军东部战区今日发布军演人工智能（AI）短视频《联武群戈斩『独』道》，视频画面充满了科技感，用高空「鹰群」（无人机）、水下「鲨群」（无人潜艇）、水面「鱼群」（无人作艇）、低空「微型无人机」、山地「狼群」（机械狼）和城镇「猿群」（人形机械人），幻化为解放军各型无人武器。分析指出，这预示著解放军无人化作战的「战鼓」已经擂响。

老鹰化身侦察无人机

这段被标名AI制作的短视频制作精良，看过的军迷直呼「过瘾」！在高空「鹰群」片段，老鹰变身察打一体无人机在台岛上空盘旋，展现了解放军无人化、全天候、长航时、高精度的侦察监视能力。「鹰眼锁定、一击必中」。在水下「鲨群」片段中，鲨鱼变身无人潜航器潜游深海，展现了解放军低成本、高效能、强隐身的水下侦察反潜能力。「深海巨鲨、夺命无声。」

在水面上，跃出海面的鱼群变身「虎鲸」无人作战艇，有无人协同构建低成本「杀伤网」，执行诱敌火力、侦察预警和反舰打击任务。最充满视觉效果的是低空「蜂群」，倾巢而出的「蜂群」变身为微型无人机，通过「九天」大型无人机远程投送，实施无人机蜂群战术，形成集群突击威慑效应，有效扩大作战半径。

解放军变智能机械人

在山地作战场景中，群狼变身「机械狼」，通过AI算法动态分工，实施群体协同战术，可在山地、丛林、城市巷战等环境中执行侦察、渗透与突袭任务。城镇「猿群」片段显示解放军士兵变身智能机械人，在城镇夺控中，侦察、预警、渗透、突袭，大大提高作战效能，减少有生力量损失。画面最后，所有的无人装备同框出镜，效果震撼。

「这标志著解放军作战理念和作战样式的与时俱进，陆海空天体系作战，有人、无人联动发力，对作战对手进行降维打击，使敌无处遁形、无路可逃。」北京《环球时报》引述观察人士分析说，东部战区在军演中用AI展示无人化作战理念，是告诫「台独」分子掏空台湾民众血汗钱武装起来的「豪猪」，在解放军不断增长的硬核实力、新质战力面前不堪一击。