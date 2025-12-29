内蒙古机场职员窝心抹行李箧惹热讨 反遭质疑摆拍︱有片

有无想过，在机场认领行李时，有职员竟会有内地网民发现内蒙古机场认领行李带区域，有职员窝为旅客抺行李箧。影片在网上广传，更惹来网民热讨。



一名网民发片称：「内蒙古机场的暖心瞬间，工作人员认真擦拭行李箱的样子，太戳心了，这波细节拉满。」影片显示，一名工作人员用抹布擦拭输送带上行李箧朝上的一面。

职员：北方沙尘暴灰尘多

职员替行李箧清洁。

有网民表示，去过全世界和国内的许多机场，没见过这么贴心的服务，大多数网友表示点赞。有人随后表示，拍片位置是鄂尔多斯伊金霍洛国际机场。由于职员只抺行李箧向上的一面，有人质疑是影片是摆拍。



鄂尔多斯伊金霍洛国际机场客服人员周一（29日）表示，北方的沙尘暴灰尘多，运输过程中可能弄脏，有时因为室内外温差大，箱体也会有水汽，机场提供擦拭行李箧已经很长时间了，其他地方的机场确实很少有这项服务，至于网友反映的擦拭不够全面，可向机场其他部门提出建议。



随后，负责机场投诉建议的工作人员亦解释，擦拭行李箱属于机场的特色服务，不是作秀。第一圈行李箧较多，清洁员只能快速地擦朝上的一面，第二圈如果乘客还没有领取，会有一个立箱的过程，这时清洁员就会擦拭行李箧的其他面。