蕃茄炒蛋危机？︱全国多地蕃茄价格暴涨 网民：鸡蛋都快配不上

即时中国
更新时间：07:30 2025-12-30 HKT
发布时间：07:30 2025-12-30 HKT

蕃茄炒蛋是最通俗普遍的家常菜之一，不仅制作简单，味道亦酸甜开胃。然而，近期全国多地均有民众反映，蕃茄价格几乎每天都在上涨，一斤蕃茄价格能买两斤蛋。不少网民调侃，以后可能连做蕃茄炒蛋都很困难，「再这么涨下去鸡蛋都快配不上蕃茄了。」

较往年涨近三分之一

数据显示，无论是线下超市，还是线上平台，每斤蕃茄普遍7至10元（人民币，下同），部分品种甚至卖到13元，较往年上涨近三分之一，而每斤鸡蛋均价只有3至6元。

内媒报道称，在以价格实惠著称的杭州临平红丰农贸市场，蕃茄价格便宜的也达到每斤7元。有摊主表示，蕃茄已经贵了一个多月，「现在成本价一斤都要6块多」。

相关新闻：羽绒服疯涨价︱鸭绒每吨¥58万网民怪罪猪肉 经济学家：有一定道理

在四川德阳，多家农贸市场和超市显示，今冬蕃茄价格较往年上涨约50%，售价达6.5元至10元每斤，部份优质品种的价格甚至与当前猪肉价格相当，不少市民直呼「离谱」。

成都一间饭店老板无奈地表示，本地蕃茄价格较上季度上涨约50%。近期已适当减少蕃茄炒蛋中蕃茄的用量，增加鸡蛋份量，也有商家选择增加黄瓜炒蛋等替代菜品，平衡成本与消费者接受度。

料受天气等原因影响

农业农村部信息中心发布《全国农产品批发市场一周价格行情监测报告（2025年12月12日—2025年12月18日）》显示，重点监测的19种蔬菜价格中，蕃茄、大葱、茄子、大白菜和青椒的价格环比涨幅较大，幅度分别为7.3%、7.2%、7.1%、4.3%和4.1%。其中，蕃茄同比增长71.9%。

业内人士表示，近期蕃茄价格上涨主要受天气以及多种因素叠加影响。年初时，由于供应充足，蕃茄价格每斤仅1至2元。夏季北方高温，南方接连遭遇强降雨，致使蕃茄延迟上市，同时影响了品质，价格一路上涨至每斤4元。

待天气好转改善供应问题

进入11月，不少冬季菜供应产区遭受冻害，12月北方又开始降雪，采收率低，交通受阻，蕃茄供应更加捉襟见肘，价格持续攀升。预计一直要等后期天气转好，前期受低温影响推迟上市的蔬菜批次在未来1至2个月内集中入市，供应紧缺的局面才将得到缓解。

