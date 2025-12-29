歼-36新原型机空速管消失 专家：打脸美国2035始入列推测

中国第六代战机研发进度出现突破？有网民发现，全球唯一拥3具引擎的隐型战机歼-36，近日被拍到其第3架原型机试飞，由于该机并没有空速管，外界估计其研发速度理想，入列时间将较美国早前评估的2035年为早。

专家：反映发展进度乐观

综合海内外多个军事自媒体指，25日有短片流出，显示疑是歼-36第3架原型机，在歼-10伴飞下，完成飞行测试。



该架被外界称为「银杏叶」的第六代隐身战机，目前尚未被官方证实，在这次流出的照片显示，已取消了头两架原型机的空速管。

空速管又叫皮托管（Pitot tube），可计算飞机实时速度，为机师操控判断的重要参数，但会破坏隐身性能，通常会在原型机上使用，以收集各种参数作改进用。



长期研究中国战机发展的德国专家Andreas Rupprecht在X表示，形容没有空速管的歼-36第3架原型机，是「圣诞惊喜」。

军武界普遍相信，歼-36在第3架原型机已可以取消空速管，显示「已找到更优方式来记录数据」、「至少在空气动力学方面的验证已经差不多了，接下来将进入系统测试和飞行性能优化的下一个试飞阶段」，反映研发的进度乐观。

美国在「2025中国军力报告」中估计，中国的第六代战机要在2035年才能入列，今次没有空速管的歼-36现身，将极可能推翻美国的预测，解放军将可在2035年前获得第六代战机，最早可能在2028年歼-36便可以入列。