能源安全｜新疆油田年注碳突破100万吨 全国首次实现
更新时间：10:27 2025-12-29 HKT
发布时间：10:27 2025-12-29 HKT
发布时间：10:27 2025-12-29 HKT
中国石油集团29日公布，截至28日，中国石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100万吨，成为全国首个实现年注碳百万吨的油田，对保障国家能源安全具有战略意义。
是次突破标志新疆油田在CCUS（碳捕集、利用与封存）技术规模化应用上迈出关键一步，CCUS即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。
新疆油田位于准噶尔盆地，是新中国第一个大油田。新疆油田执行董事、党委书记石道涵表示，自本世纪初率先探索二氧化碳驱油以来，通过管理、技术、产业三轮驱动，攻克了地质油藏、工艺适配等一系列技术瓶颈，逐步构建起碳源保供、高效驱替、安全封存的准噶尔模式。
相当于植树近900万棵
油田年注碳量从2022年的12.6万吨跃升至2025年的100万吨，已累计注入二氧化碳超200万吨，为中国油气开采实现碳达峰、碳中和目标提供了重要技术支撑与实践路径。据新疆油田测算，注入100万吨二氧化碳相当于植树近900万棵。
新疆油田开发事业部经理丁超表示，注入二氧化碳驱油，开采效率较传统水驱明显提升，实现了减排与增产共赢。发展CCUS既服务国家双碳战略，又能大幅提高原油采收率，有助保障国家能源安全。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT