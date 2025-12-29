能源安全｜新疆油田年注碳突破100万吨 全国首次实现

中国石油集团29日公布，截至28日，中国石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100万吨，成为全国首个实现年注碳百万吨的油田，对保障国家能源安全具有战略意义。

是次突破标志新疆油田在CCUS（碳捕集、利用与封存）技术规模化应用上迈出关键一步，CCUS即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。

新疆油田位于准噶尔盆地，是新中国第一个大油田。新疆油田执行董事、党委书记石道涵表示，自本世纪初率先探索二氧化碳驱油以来，通过管理、技术、产业三轮驱动，攻克了地质油藏、工艺适配等一系列技术瓶颈，逐步构建起碳源保供、高效驱替、安全封存的准噶尔模式。

相当于植树近900万棵

油田年注碳量从2022年的12.6万吨跃升至2025年的100万吨，已累计注入二氧化碳超200万吨，为中国油气开采实现碳达峰、碳中和目标提供了重要技术支撑与实践路径。据新疆油田测算，注入100万吨二氧化碳相当于植树近900万棵。

新疆油田开发事业部经理丁超表示，注入二氧化碳驱油，开采效率较传统水驱明显提升，实现了减排与增产共赢。发展CCUS既服务国家双碳战略，又能大幅提高原油采收率，有助保障国家能源安全。