驻京观察：明星分析师 纷下海卖课

内地券商高级专家接连「下海」卖课带货，被称作「私募魔女」的知名基金经理、半夏投资创始人李蓓近日也宣布，推出「闭门分享会」线下课，4场售价高达12888元（人民币，下同）。课程宣称可轻松实现10%以上长期年化收益，引发质疑。分析指出，券商降薪趋势下，部分首席经济学家和明星分析师或面临较大薪酬落差，寻找新机会意愿增强。

网民质疑卖课较投资赚钱

内地蓝鲸新闻报道，半夏投资是一间专注宏观对冲策略的私募基金管理公司，曾在2022年管理规模一举突破百亿大关，李蓓因此成为业界首间百亿私募女掌门。其管理的「半夏稳健」2020年投资收益高达258%，但近年其投资判断遭遇挑战。2023年，她高调看好地产股，称之「10年一遇级别的机会」，但地产板块持续低迷。

内地多名知名投资人「下海」卖课。

根据李蓓的课程介绍，明年1月举行的4场线下课限额200人，每场包括2小时主题分享、1小时答疑。课程可以解答「符合哪些特征的人大概率会是个骗子」、「黄金和房地产是长期投资的好标的吗」等问题。

有投资人怒怼，持有半夏投资3年多「亏了15个点，是我所有产品最差的」。也有不少网民质疑，李蓓下场说明「卖课比投资赚钱」。李蓓则回应，知识付费每年变现最高千万，「我不缺几千万」，并声称收入将捐给慈善基金。

其实，在李蓓「卖课」之前，这场风潮已经席卷金融圈。包括刘煜辉、付鹏、靳毅在内的多名券商背景首席经济学家或分析师，接连开启知识付费、自媒体带货等创收新模式。两个月前，曾任交银国际策略主管的洪灏宣布进军知识付费，累计已吸引成员逾1.3万名，保守估计收入逾千万元。不过目前网络上已有大量免费且高品质的财经内容，如果付费内容不具备稀缺性和价值性，长期而言难以令消费者买单。

