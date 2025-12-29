成都汉炸丰田车行致5死伤 警方再通报：两网民涉臆测被处理

四川省成都市一丰田汽车销售服务店今天（28日）下午发生爆炸事件。现场影片显示，爆炸导致店内玻璃大面积震碎，多辆汽车受损。警方后来证实案件，称男子段某因与该店存在纠纷，在店门外引燃易燃物品，其本人当场死亡，另有4人受伤。

成都市公安局高新区分局昨日曾通报，涉案54岁男子人因与该店存在纠纷，当日13时许在店门外引燃易燃物品，造成其本人当场死亡，并致现场4人受伤。所有伤者已及时送医救治，均无生命危险。



到了今日，高新区分局再就网上传言作出通报。其中有网传「消费者未凑齐全款，4s店拒不退还定金」的调查情况。经查，纠纷所涉车辆于2022年10月全款购买，网传「因未凑齐全款要求退定金遭拒」不属实。调查发现，段某曾向店方投诉车辆配置问题。



对于网传「客户是在矿山上班的能接触到炸药」的调查情况经查，段某曾在某运输公司工作，现无业，非矿山工作人员，亦无矿山从业经历，网传「客户是在矿山上班的能接触到炸药」不属实。综合走访摸排、相关场所依法搜查等调查情况，初步判断燃爆物系段某自制，相关物证已送专业机构检验。



就网上不实信息，公安机关调查，2名抖音网民臆测、编造、散布相关谣言，造成不良社会影响。目前，涉事人员已被公安机关处理。