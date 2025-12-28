Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中联办副主任祁斌返京 央企「中远海运」副总张勇接替

即时中国
更新时间：21:54 2025-12-28 HKT
发布时间：16:22 2025-12-28 HKT

据消息表示，香港中联办副主任祁斌已调返北京，拟担任全国政协经济委员会副主任。央企中国远洋海运集团副总经理张勇已经抵港，接替祁斌担任中联办副主任，主管经济工作。

张勇。
张勇是北京大学首届工商管理硕士(MBA)，曾在国家机械电子工业部、机械工业部、国家经济贸易委员会工作，2003年后历任商务部产业损害调查局副巡视员、中央财经委员会办公室经济二局局长、秘书局局长等职。

祁斌今年3月出席博鳌亚洲论坛2025年年会。新华社
祁斌，1968年11月出生，经济学博士，曾任中国证监会创新业务部主任、研究中心主任、北京证券期货研究院执行院长，中国证监会国际合作部（港澳台事务办公室）主任，中国投资有限责任公司副总经理等，去年11月担任香港中联办副主任。

