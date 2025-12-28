Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上游玩︱深圳地铁4条延长线今开通 一文睇清车站分布

更新时间：15:12 2025-12-28 HKT
发布时间：15:12 2025-12-28 HKT

深圳地铁版图再扩大，北上的港人到深圳游玩更方便。今早，深圳地铁13号线一期北段、5号线西延段、8号线三期、11号线二期二段等4条延长线已于今早开通。


四条延长线详细节料包括：

13号线一期北段（高新北站-上屋站）

●开通情况：起自高新北站，终至上屋站。
●站点设置：共设高新北站、西丽高铁站（越站运营）、石鼓站、留仙洞站、百旺站、应人石站、罗租站、石岩站及上屋站9座车站。
●换乘站：上屋站和留仙洞站为换乘站，分别可换乘地铁6号线和5号线。

13号线第一线示意图
13号线第一线示意图

 

8号线三期（小梅沙站-溪涌站）

●开通情况：起于盐田区8号线二期小梅沙站，止于大鹏新区溪涌站。
●站点设置：设1个站点，溪涌站。

8号线三期线示意图
8号线三期线示意图

地铁11号线二期（华强南站-红岭南站）

●开通情况：起自福田区岗厦北站（不含），终至红岭南站。
●站点设置：共设3座车站，分别为福星站、华强南站、红岭南站。
●换乘站：红岭南站与9号线换乘，华强南站与7号线换乘，岗厦北站与2号线、10号线、14号线（在建）换乘。

11号线二期线路示意图
11号线二期线路示意图

地铁5号线西延（黄贝岭站-大剧院站）

●开通情况：起自目前5号线终点站黄贝岭站，终至大剧院站。
●车站设置：共设3座车站，分别为湖贝站、东门站、大剧院站。
●换乘站：大剧院站可与地铁1号线、2号线换乘。

5号线西延线路示意图
5号线西延线路示意图

