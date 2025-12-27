台湾宜兰以东发生7.0级地震 全台多地有震感 凌晨再发生4.7级地震

台湾发生地震。周六（27日）晚上11时6分左右，宜兰县东部海域发生7级地震，地震深度72.8公里，属中层地震，震央位于宜兰县东方32.3公里，台湾22县市有震感。

地震震动明显，维持约6-8 秒。据台湾中央气象局资料，地震预估达灾防告警系统(PWS)发送门槛，宜兰县、新北市、花莲县、台北市、基隆市、桃园市、新竹县、台中市、南投县、新竹市、苗栗县、彰化县、云林县、台东县、嘉义县、嘉义市、台南市最大震度4级。

地震测报中心提醒民众留意6 级以上强余震，周内防规模达5.5-6级余震。

台湾中央气象局图片。

至周日凌晨0时45分，台湾东部海域再发生4.7地震，震央位于宜兰县东方30.8公里，震源深度60.8公里，属于浅层地震。气象署指，地震观测到最大震度为3级，出现在宜兰县南澳。



据气象署测报资料显示，宜兰县震度3级，花莲县震度2级，新北市、台北市、桃园市、新竹县、台中市、南投县、彰化县、云林县、嘉义县震度1级。



原文网址：https://www.ettoday.net/news/20251228/3091299.htm

据台湾媒体报道，桃园机场有天花板因强震掉落；宜兰县东澳出现跳电，逾3千户一度停电，约10分钟后恢复电力。

据美国地质勘探局（USGS）资料，地震强度达6.6，震央位于宜兰以东31公里，震源深度67.5公里。