731部队新罪证︱月产携鼠疫菌跳蚤10公斤 用中国人做活体实验

日本侵华期间，秘密军事医疗部队「731部队」在中国从事生物战、细菌战和人体试验，手段残暴耸人听闻。近日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆公布一份题为《731部队海拉尔支部部队长加藤恒则笔供》的史料，当中揭露部队曾月产携鼠疫菌跳蚤10公斤，并关押中国人作活体实验的罪证，而且是印证细菌战是日本国家意志主导的犯罪行为。

央视新闻报道，史料原件藏于俄罗斯联邦安全局外贝加尔边疆区分局，今年2月影印版获捐赠到黑龙江哈尔滨侵华日军第七三一部队罪证陈列馆，主要记载细菌学家加藤恒则1948年2月被苏联逮捕后亲笔书写的供述材料。

日本细菌学家亲笔供述证据

笔供除证实731部队的客观存在，又提到「无窗户，禁止无关人员进入，关押著大约200名中国战俘，由宪兵在夜间押送至此」。实验内容包括测试炭疽杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、霍乱弧菌、鼠疫杆菌等的致病力及剂量效果，明确提出「所有这些研究都伴随著活体实验」，还提到1945年1月关东军冻伤研究部门在海拉尔附近开展活人实验，1945年7月齐齐哈尔化学部队在平房进行活人毒气实验等的事实。



此外，笔供内容又指出，731部队又在哈尔滨附近空旷地带引爆装有炭疽杆菌的炮弹，「统计受感染的人数与马匹数量」，且明确使用活人作为实验对象。

哈尔滨空地引爆炭疽杆菌炮弹

笔供同时描述跳蚤养殖的技术细节与规模，包括以「空的燃油铁桶+铁丝网+白鼠」作为养殖装置，通过「搪瓷浴盆+电灯驱避」的方式收集跳蚤，「每月可产出10公斤跳蚤」。跳蚤被投放至感染鼠疫的老鼠身上携带病菌，用于细菌战传播。





侵华日军第七三一部队罪证陈列馆宣传教育与陈列部主任金士成表示，加藤恒则的笔供进一步证实731部队「总部研发—支队保障—实战应用」的犯罪链条。笔供提到「1945年6月东京方面下达了指示，停止一切关于细菌战准备工作」，直接印证细菌战是日本国家意志主导的犯罪行为。