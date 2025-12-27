高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视

爱滋病（AIDS）是由人类免疫力缺乏病毒（HIV）引起的疾病，社会已普遍公开正视病患的情况。近年，内地爱滋病疫情总体处于低流行水平，但新发的老年HIV感染者和爱滋病患者的占比却持续上升，议题亦引起社会关注。

《中国新闻周刊》报道，今年广东、浙江等地的高龄HIV病例占比均明显增加，其中浙江今年新发HIV病例中，50岁以上的中老年群体已占到39.2％。中国疾病预防专家提醒，随著老龄化加剧，老年新发的HIV感染者和爱滋病患者数量或会继续增长，应尽早给予足够重视。

广东地高龄HIV病例占比增加

深圳市第三人民医院党委副书记、院长卢洪洲表示，如今独居老年人数量多，老年人的性需求长期被忽视，而针对老年人的性健康教育几乎空白，导致他们在爱滋病性传播网络中成为新的脆弱群体。

社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。资料图片

北京佑安医院感染中心门诊主任医师李在村指出，曾接诊过一名80多岁的男性HIV感染者。该名老人解释，家中曾雇佣的一名中年保姆因急需用钱，提出「给钱就可以发生关系」。

中国疾病预防控制中心原副主任、暨南大学疾病预防控制研究院院长梁晓峰表示，丧偶或长期无业造成的孤独和情感需求，使部分老年人尝试寻求心理慰藉，但又碍于面子，不愿通过正规渠道寻求帮助。

丧偶或长期无业造成孤独感

《中华流行病学杂志》发表的研究显示，老年HIV感染者的主要感染渠道为性传播，老年男性感染者数量约为女性的三倍。2015-2022年，国内新报告的50岁以上老年HIV感染者中，异性传播占比超过90％，其中商业性行为占44.8％。



梁晓峰指出，过去HIV筛查主要针对同性恋群体，但当前形势已发生变化。相当多的新发感染源于商业性行为，商业性行为因成本低、隐蔽性强，已成为老年HIV感染的主要渠道。