Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视

即时中国
更新时间：11:35 2025-12-27 HKT
发布时间：11:35 2025-12-27 HKT

爱滋病（AIDS）是由人类免疫力缺乏病毒（HIV）引起的疾病，社会已普遍公开正视病患的情况。近年，内地爱滋病疫情总体处于低流行水平，但新发的老年HIV感染者和爱滋病患者的占比却持续上升，议题亦引起社会关注。

《中国新闻周刊》报道，今年广东、浙江等地的高龄HIV病例占比均明显增加，其中浙江今年新发HIV病例中，50岁以上的中老年群体已占到39.2％。中国疾病预防专家提醒，随著老龄化加剧，老年新发的HIV感染者和爱滋病患者数量或会继续增长，应尽早给予足够重视。

相关新闻：英汉约炮400男蓄意传播HIV 伦敦警急寻318受害人

广东地高龄HIV病例占比增加

深圳市第三人民医院党委副书记、院长卢洪洲表示，如今独居老年人数量多，老年人的性需求长期被忽视，而针对老年人的性健康教育几乎空白，导致他们在爱滋病性传播网络中成为新的脆弱群体。

社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。资料图片
社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。资料图片
社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。路透社
社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。路透社
社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。资料图片
社会应用正面态度对应爱滋病或HIV的病人。资料图片

北京佑安医院感染中心门诊主任医师李在村指出，曾接诊过一名80多岁的男性HIV感染者。该名老人解释，家中曾雇佣的一名中年保姆因急需用钱，提出「给钱就可以发生关系」。

相关新闻：丈夫隐瞒患爱滋病十年 老婆结婚数载始知怒提离婚

中国疾病预防控制中心原副主任、暨南大学疾病预防控制研究院院长梁晓峰表示，丧偶或长期无业造成的孤独和情感需求，使部分老年人尝试寻求心理慰藉，但又碍于面子，不愿通过正规渠道寻求帮助。

丧偶或长期无业造成孤独感

《中华流行病学杂志》发表的研究显示，老年HIV感染者的主要感染渠道为性传播，老年男性感染者数量约为女性的三倍。2015-2022年，国内新报告的50岁以上老年HIV感染者中，异性传播占比超过90％，其中商业性行为占44.8％。

梁晓峰指出，过去HIV筛查主要针对同性恋群体，但当前形势已发生变化。相当多的新发感染源于商业性行为，商业性行为因成本低、隐蔽性强，已成为老年HIV感染的主要渠道。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
23小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
3小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
17小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
10小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:36
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
即时国际
1小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
22小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
2小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
4小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
12小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT