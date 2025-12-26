Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

革命圣地︱延安开通高铁 融入关中「一小时通勤圈」

即时中国
更新时间：17:20 2025-12-26 HKT
发布时间：17:20 2025-12-26 HKT

今早10点，随著C9309次「复兴号」高铁驶出陕西延安站，西安至革命老区延安（简称西延高铁）的首条高铁正式开通运营。至此，中国高铁运营里程突破5万公里，超过世界上其他国家总和。

相关新闻：毛泽东诞辰132周年 家乡湖南韶山现拜祭人潮

西延高铁纵贯黄土高原，串联西安、渭南、铜川、延安4市19县区。施工过程中，克服复杂湿陷性黄土结构等「世界性建设难题」，终让延安融入关中地区「一小时通勤圈」。浙江杭州至衢州高铁今日也开通运营，长三角城际快速交通网再添新动脉。

自2008年首条高速铁路——京津城际铁路开通运营以来，10多年间，中国高铁实现了从无到有、从追赶到领跑的跨越。过去5年，京哈、郑渝、贵南、福厦、济郑高铁等一大批重大项目开通运营，落成营运高铁1.2万公里，一批欠发达地区也迈入「高铁时代」。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2025-12-25 15:50 HKT
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
8小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
5小时前
冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈
冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈
即时中国
5小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
2025-12-25 12:03 HKT
杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
影视圈
7小时前
邻居装天眼对正门口 马鞍山居屋户惊出入无私隐 网民一原因唱反调：要多谢佢
邻居装天眼对正门口 马鞍山居屋户惊出入无私隐 网民一原因唱反调：要多谢佢｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT