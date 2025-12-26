革命圣地︱延安开通高铁 融入关中「一小时通勤圈」

今早10点，随著C9309次「复兴号」高铁驶出陕西延安站，西安至革命老区延安（简称西延高铁）的首条高铁正式开通运营。至此，中国高铁运营里程突破5万公里，超过世界上其他国家总和。

西延高铁纵贯黄土高原，串联西安、渭南、铜川、延安4市19县区。施工过程中，克服复杂湿陷性黄土结构等「世界性建设难题」，终让延安融入关中地区「一小时通勤圈」。浙江杭州至衢州高铁今日也开通运营，长三角城际快速交通网再添新动脉。

自2008年首条高速铁路——京津城际铁路开通运营以来，10多年间，中国高铁实现了从无到有、从追赶到领跑的跨越。过去5年，京哈、郑渝、贵南、福厦、济郑高铁等一大批重大项目开通运营，落成营运高铁1.2万公里，一批欠发达地区也迈入「高铁时代」。