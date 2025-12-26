毛泽东诞辰132周年 家乡湖南韶山现拜祭人潮

今日是已故中共领袖毛泽东诞辰132周年，其家乡湖南韶山现拜祭人潮，有民众举著「毛爷爷生日快乐」等缅怀横幅。北京今日最低温零下7度，但毛主席纪念堂前排起长长人龙。

内地极目新闻报道，在韶山毛泽东铜像广场，全国各地的群众送来花篮、鲜花。有人举著「毛爷爷生日快乐」的横幅，他们一共200多人，都是60岁以上，来自甘肃、陕西等地。「深切缅怀毛主席！」来自山东的周先生一家也来到韶山，特意送上花篮。

北京的毛主席纪念堂此前发布参观时间延长公告：12月26日，开放时间为上午8点到12点，下午2点至5点。一位60多岁的北京大爷说，他每年都要来两次纪念堂，他今日排队排了3个多小时，「排再久也值得」，今晚回去要吃捞面，「为毛主席庆生」。