毛泽东诞辰132周年 家乡湖南韶山现拜祭人潮
更新时间：16:39 2025-12-26 HKT
发布时间：16:39 2025-12-26 HKT
发布时间：16:39 2025-12-26 HKT
今日是已故中共领袖毛泽东诞辰132周年，其家乡湖南韶山现拜祭人潮，有民众举著「毛爷爷生日快乐」等缅怀横幅。北京今日最低温零下7度，但毛主席纪念堂前排起长长人龙。
内地极目新闻报道，在韶山毛泽东铜像广场，全国各地的群众送来花篮、鲜花。有人举著「毛爷爷生日快乐」的横幅，他们一共200多人，都是60岁以上，来自甘肃、陕西等地。「深切缅怀毛主席！」来自山东的周先生一家也来到韶山，特意送上花篮。
北京的毛主席纪念堂此前发布参观时间延长公告：12月26日，开放时间为上午8点到12点，下午2点至5点。一位60多岁的北京大爷说，他每年都要来两次纪念堂，他今日排队排了3个多小时，「排再久也值得」，今晚回去要吃捞面，「为毛主席庆生」。
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
2025-12-25 15:50 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
2025-12-25 12:03 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT