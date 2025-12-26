人形坦克︱福建无品城管与民争执 「夺命胸肌」撞死老人︱有片
福建日前有城管与年老长者争执，城管之后急冲到老人面前，发力用心口顶撞对方，长者仰后直摔地面，伤重死亡。警方指，涉案男子已被刑事拘留。
内媒25日报道，福建福安20日发生街头命案。1名男城管早上9时许，在阳头市场三角坪处，与一名年约七旬男长者发生口角。
男城管之后由远处急步往男长者处冲来，在二人快接触时，男城管用力挺胸，用心口撞向男长者。男长者应声往往一倒，头部先著地。男长者之后被送医抢求，23日因伤重死亡。
报道指，事发后相关城管单位表示，涉事人员为临时聘用人员，已将其停职。
26日，福安警方通报，郑某亮20日早上与吴某富发生口角，郑某亮用身体冲撞吴某富，致其受伤。吴某富经送医抢救无效，于23日死亡。目前，郑某亮因涉嫌故意伤害罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
