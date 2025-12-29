2025年两岸大事回顾︱中美贸易战暂息兵 高市「台湾有事」论掀风波

2025年即将结束，回望过去一年，中美关税战一度剑拔弩张，震荡全球供应链，经多次谈判及10月「习特会」，贸易争拗始暂趋缓和；日本首相的「台湾有事」言论，又令中日两国关系跌至近年冰点；若论最大快人心的，则可能是作恶多年的缅北四大家族瓦解，纷纷被遣返中国受审，部份已被判死刑。

习特会按下贸易战暂停键

美国总统特朗普第二次上台，于4月推出「对等关税」政策，中美一度宣布互征对方关税至125%。5月10日两国代表在瑞士日内瓦举行经贸谈判，美方共计取消91%加征关税，暂停24%「对等关税」90天，保留10%，中方同步采取对应措施。

习特会中，特朗普展示一张照片，习近平看完笑到瞇瞇眼。 White House

中美之后续经4次经贸谈判，不断暂缓「对等关税」。至10月30日，国家主席习近平与特朗普，在南韩会晤，落实两国贸易战休兵一年。

抗战胜利80周年大阅兵

9月3日，北京举行「抗日战争胜利纪念日暨世界反法西斯战争胜利80周年」大阅兵，参与人数过万人、展示上百架飞机及数百台地面装备，在时长约70分钟的检阅中，展示出「东风-5C」洲际弹道导弹、「东风-61」洲际弹道导弹、红旗-29反导系统、歼-35A歼击机、轰-6N战略轰炸机、鹰击系列反舰导弹、超大型无人水下载具AJX002、无人战车、激光发射器等等，展现解放军的最新装备，正在迈向智能化、无人化，海陆空天联合作战的特点。

解放军在大阅兵中展示大量新式装备。新华社

第一艘电磁弹射「福建舰」入列

中国自主设计建造的常规航空母舰「福建舰」11月5日正式入列，标致中国进入三航母时代。

福建舰是配备电磁弹射系统的常规动力航母。新华社

常规跑道设计的「福建舰」，可让作战飞机满载起飞外，由于配备电磁弹射系统，能在2秒将飞机加速至近时速300公里起飞，出击架次大幅上升外，还可以让歼-35隐身歼击机、歼-15T歼击机、空警-600预警机等多型军机上舰。

神舟20号遭碎片击中延返地球

神舟20号飞船原定11月5日返回地球，但因疑遭太空碎片击中受损，要延迟返回地球计划，并启动16天应急发射流程。11月14日，神舟20号3名太空人改搭神舟21号飞船重返地球，这是中国太空人首次通过「换乘」载人飞船的方式返回地球。神舟二十号飞船则继续留轨开展试验。

神舟22号飞船在酒泉发射升空。

11月25日，长征火箭首次应急发射，成功将神舟22号送往预定轨道，神舟22号载有针对神舟20号飞船舷窗裂纹的处置装置、新鲜蔬果、药品等物资，送往太空站。

DeepSeek梁文锋入选《自然》年度科学人物

浙江杭州AI公司「DeepSeek」，1月发布推理模型「DeepSeek-R1」，测试中效能媲比OpenAI的模型，但训练成本仅为29.4万美元，加上约600万美元的基础模型成本，仍远低于OpenAI、谷歌训练AI的成本。

DeepSeek创始人梁文锋。

DeepSeek创办人梁文锋随即成为科技界红人，美国杂志《时代周刊》8月28日发布2025年度AI领域最具影响力的100人名单中，梁文锋便是其中一员。

国际学术期刊《自然》12月公布2025年度十大科学人物榜单，梁文锋再凭DeepSeek R1大模型获得殊荣。

高市早苗「台湾有事」冰封中日关系

日本首相高市早苗11月7日，在国会答询时，指如台湾发生紧急状态，并伴随对方使用武力，可能符合日本能够行使集体自卫权的「存亡危机事态」。

高市早苗的「台湾有事」言论令中日两国关系恶化。美联社

「台湾有事」言论随即激起北京强力反弹，斥高市粗暴干涉中国内政，严重违反国际法、严重破坏战后国际秩序、严重违背一个中国原则，要求日方收回错误言论。

中日关系急速恶化后，中国赴日旅客大幅下跌，内地航空公司大量取消飞日本航班。中国旅游研究机构 China Trading Desk 估算，中国旅客取消潮，至2025年底会造成约12亿美元损失，如持续至2026年全年，日本的旅游损失会达90亿美元。

缅北四大家族覆亡

缅北「三不管」地区果敢军阀彭家声，其旧部白所成、魏超仁、刘国玺和刘正祥叛变后，瓜分彭的地盘，成为「果敢四大家族」，经营矿产、博彩、地产业，并担当电骗园区靠山。2020年，刘国玺去世，由明学昌为首的明家取代。

缅北电骗头目明国平、明珍珍等11人在温州被判死刑。

随著缅甸2021年发生政变，果敢更加「无王管」，电骗园区急速扩张，诱骗大量中国人参与，不时传出被虐被杀。

中缅加强合作扫荡，四大家族骨干成员纷纷落网，遣送到中国受审。央视也在2024年11月报道，缅北规模化的电骗园区全部被铲除，主要成员陆续在中国被审。

明家以涉及100亿电骗、贩毒及开赌等罪，并杀害最少14人，于今年9月有11人被判死；白家则被指涉赌涉诈等，涉及资金逾290亿元，导致6名中国公民死亡。为首的白所成、白应苍等5人判死，另有7名骨干，分别判死缓到无期徒刑。

台湾大罢免绿营完败

台湾民进党在立法院未能过半，法案常遭国民党及民众党占多数的蓝白阵营挡下，形成所谓「朝小野大」局面。2025年2月，有绿营的民间团体，向31名国民党藉立委发动罢免，在后期，台湾领导人赖清德亦公开支持大罢免运动。

绿营发动的大罢免失败。

结果，在7月26日起的三波投票下，所有罢免案均被否决，且以不同意票数占多数，显示大罢免运动彻底失败。

台湾「桦加沙」堰塞湖决堤

超强台风「桦加沙」9月底吹袭台湾带来暴雨，9月23日，花莲县光复乡马太鞍溪上游堰塞湖溢流，6000万吨泥流倾泻而下，洪水及泥石流冲入民居，许多长者不及逃生，事件导致19人死亡、5人失踪、157人受伤。

受「风王」桦加沙影响，花莲堰塞湖溢流，造成严重破坏，大量民众受困。Threads

由于数十万吨泥沙淹没民居，灾后万计台湾民众自备铁铲，持续多日前赴灾区以人力协助挖掘淤泥，协助重建，被称为「铲子超人」。

台北张文随机伤人

台湾人张文（27岁），于12月19日傍晚，于台北车站及中山商圈一带，戴上防毒面具及利刀，不断施放烟雾弹及攻击途人，疑凶最后被警方追捕至天台时坠下死亡，事件中另有3名民众死亡、11人受伤。

警方指张文去年已策划犯案，并采购各种护具、烟雾弹及制作汽油弹。

警方发现，疑犯自2024年起已策划作案，并不断购入防毒面具、烟雾弹、汽油等犯案工具。张文曾企图在车站内投掷大量燃烧弹，制造最大伤亡，但被57岁男子余家昶路过挺身阻止，燃烧弹意外被毁无法使用，伤亡才未致扩大，但余家昶过程中不幸被刺死。

事后，张文父母曾向公众下跪道歉。张文作案动机目前仍未掌握，警方仍在调查。