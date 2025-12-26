莲塘口岸︱两男女好识叹？ 偷运2.7KG燕窝北上过关被截︱有片
更新时间：13:45 2025-12-26 HKT
发布时间：13:45 2025-12-26 HKT
燕窝滋补养颜，但其属于内地禁止进境物品。中国海关总署于微博「海关发布」通报一宗经莲塘偷运燕窝入境的案件。
据通报，莲塘海关关员近日在对进境旅客的行李物品进行监管时，分别发现2名男女选择「无申报通道」过关时，手提环保袋未按要求过机检查，随即对该2人进行拦截检查。
海关关员在该2名旅客环保袋内发现5包用透明塑料袋装著的散装燕窝，共计2.7千克。
根据有关规定，燕窝（经商业无菌处理的罐头装燕窝除外）属于禁止进境物，禁止携带、寄递进境。
