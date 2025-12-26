Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈

今年5月22日，贵州遵义市发生一宗骇人命案，男子刘仲杰离婚冷静期间，竟狠心用农药「敌敌畏」毒杀10岁儿子和7岁女儿，事件震惊全国。贵州遵义市中级人民法院今日（26日）就男子刘仲杰故意杀人案进行一审宣判，以故意杀人罪判刘男死刑，剥夺政治权利终身。

法院指出，刘仲杰作为亲生父亲，在子女年龄尚幼、心智尚未成熟之际，利用孩子对父母依赖与信任，哄骗年幼子女喝下农药。法院批评被告严重违背人伦底线、道德底线和法律底线。

凶手沉迷打机

据内地传媒报道，黄晓（化名）与丈夫刘仲杰结婚后10年来，男方工作长期不稳定，且爱打游戏，两人没什么存款，日常开销甚至需要父母接济。为此，两人经常吵架，她甚至遭到了家暴。

2024年5月17日，黄晓正式提出离婚，刘仲杰拒绝后，没收了她的手机和身份证，并将其捆绑后关在家里。次日，黄莉趁机逃跑，刘仲杰曾报警妻子失踪。后来刘仲杰同意离婚，双方在民政部门办理手续，进入30天的离婚冷静期。

5月21日，刘仲杰再次捆绑黄莉，拿出农药威胁「要一起死」。黄晓弟弟黄先生当时曾报警。翌日，刘仲杰就让子女喝下农药将二人毒死。

黄晓向传媒忆述当日情况表示，房间到处都是农药味，窗户开了几天都散不去的那种，地上到处都是小孩子吐的那些，枕头也是被撕烂了。黄晓估计是孩子喝下农药后挣扎导致，「我女儿（到死）眼睛都没有闭上」。黄晓还提到，刘仲杰事后说他哄骗孩子「喝了农药就能去找妈妈了」。

