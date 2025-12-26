冰雪经济︱全国雪场增至2678个 经济破万亿崇礼滑雪「到处港人」

冰天雪地，正在变成金山银山。冰雪经济的火热正拉动着内地消费新场景，大批港人乘着圣诞节奔向东北长白山、河北崇礼滑雪，崇礼「到处都是香港人」；9月开幕的深圳前海冰雪世界，更是过半旅客来自港澳。从租赁雪板的初学者，到追求顶级装备的「发烧友」，2025年内地冰雪产业规模将突破万亿元（人民币，下同），一条完善的冰雪经济产业链正在逐步形成。

「到处都是香港人！」圣诞期间，港人李女士和先生带着两个孩子，昨天来到距北京一个多小时高铁车程的崇礼滑雪，还碰到几个香港银行界的同行。她开玩笑对《星岛》说，「日本去不起，去崇礼」。崇礼以丰富的冰雪资源闻名，是2022年北京冬奥会雪上项目的主要场地，吸引大量滑雪爱好者。李女士大赞崇礼服务水准不错，滑雪场的公共洗手间也很干净，很多知名餐厅连锁店进驻，比如「聚宝源」老北京涮肉。

「我曾经说过，（2021年）北京冬奥会举办前后，中国冬季运动将发生翻天覆地的变化，事实证明了这一点。」国际奥委会终身名誉主席巴赫说，目前中国有3亿多人参与冰雪运动。

前海冰雪世界接待逾70万人次

这两天，随着哈尔滨冰雪大世界的开园，今年的冰雪季再度升温。前不久发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2025）》显示，中国冰雪产业规模从2015年的2700亿元持续增长至2024年的9800亿元，预计2025年将首次突破万亿元大关。

和冰雪大世界的提前开园一样，今年，新疆、吉林、河北等地的知名雪场普遍比去年提前半个月开放。而且冰雪运动更加丰富多样，「冰雪＋非遗」「冰雪＋民俗」「冰雪＋温泉」「冰雪＋火锅」……「冰雪＋」遍地开花，掀起了出游小高潮。

冰雪运动的版图已不再局限于北方。两个多月前，深圳建成了目前世界最大的室内滑雪场——深圳前海冰雪世界，总建筑面积相当于14个标准足球场，开业以来已接待游客逾70万人次。

央视网报道，来自港澳地区的消费者几乎占据了前海冰雪世界「半壁江山」。为了让游客「说走就走」，雪场专门开通了港澳跨境直通巴士的点对点接驳，从香港出发，1小时左右就能从维多利亚港的都市风景，滑入零下6℃的冰雪天地。

冰雪旅游相关企业近1.3万间

数据显示，2018年至2024年，全国雪场数量从1133个增至2678个，增幅达136%。截至2024年底，全国新增冰雪旅游相关企业约2032间；从事与冰雪旅游相关的企业数量近1.3万间，比2023年增长达17%。

大众的热情让冰雪运动形成了一条覆盖装备制造、赛事运营、培训服务、文旅融合的完整产业链。工业和信息化部数据显示，内地已经形成15个大类冰雪装备器材产品体系，相关企业数量从2015年的约300间增长至2023年900间左右，销售收入也从2015年不到50亿元增长到2023年220亿元左右。业界预计2026年单是滑雪镜定单将同比增长61.8%，滑雪头盔定单将同比增长14%。

在吉林省长春市百凝盾体育用品器材有限公司的生产车间，工人们正在赶制冰鞋冰刀定单。这个始创于2009年的公司，冰鞋产量从最初的年产50双到如今的超万双。「现在每天工人们都在加班加点赶制，海外定单增幅超一倍。」公司创始人王阳说。