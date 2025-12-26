中日关系近日因台湾问题再度陷入紧张。据日本电视台（NTV）等多家传媒周四（25日）引述消息指，中国文化和旅游部近日约谈多家国内主要旅行社负责人，下达口头指令，要求将赴日团体旅游的人数规模，削减至原先水平的约六成。市场分析指，此举明显是针对日本政界近期涉台言论的经济反制手段。

据报道，中方的指示暂时仅针对团体旅游，个人游（FIT）则不受影响。报道引述消息人士称，有关当局在召见大型旅行社负责人时，明确要求逐步降低赴日团体客量，并叮嘱业界不得对外张扬。受此影响，内地多家旅行社据报已陆续暂停受理赴日团客的相关预订及业务。

传北京指示旅行社，大削赴日团客至六成。法新社

据报道，中方的指示暂时仅针对团体旅游，个人游（FIT）则不受影响。法新社

日本经济学者本内登英曾作出推算，若中国全面收紧民众赴日，对日本造成的经济损失恐高达1.8万亿日圆（约900多亿港元）。法新社

外间普遍猜测，北京此举与日本政要近期的言论有关。报道引述匿名官员指，中方对日本首相高市早苗早前在国会发表涉及台湾的言论感到强烈不满；过去中方曾多次呼吁民众自发减少赴日，但这次直接下达具体的比例限制，显示施压力度明显升级。

对于以上报道，日本政府相关人士表示，目前正密切监控相关数据，以评估实际影响程度。日本经济学者本内登英曾作出推算，若中国全面收紧民众赴日，对日本造成的经济损失恐高达1.8万亿日圆（约900多亿港元）。

大阪观光局理事长沟畑宏证实，近期确实出现大量中国旅行团取消预约的情况，但强调个人游客暂时仍维持稳定。他表示，业界会持续关注事态发展，同时计划加大力度开拓中国以外的国际客源及发展国内旅游，以弥补可能出现的客源缺口。