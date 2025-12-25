福建舰︱电磁弹射系统操作曝光 2秒内将舰载机加速近300km/h

福建舰是中国第三艘航空母舰，舷号为「18」，亦是中国第一艘电磁弹射型航空母舰。福建舰于上月5日正式入列，标志着中国正式进入「三航母时代」。央视《焦点访谈》周三（24日）播出福建舰的画面，当中包括公开电磁弹射系统运作情况。

早前由海军福建舰、延安舰、通辽舰等多艘舰艇组成的航母编队完成海上训练任务。节目中描述，实兵训练任务中，歼-35、歼-15T、歼-15DT、空警-600等多型舰载机完成了多架次弹射起飞和着舰训练，有效检验了电磁弹射、回收和甲板作业能力，舰机适配性得到进一步验证。

节目亦近距离播出电磁弹射的滑块启动的画面，短短2秒内将一架数十吨重的舰载机加速至时速近300公里。海军福建舰官兵暴宇在节目中表示，电磁弹射装置的最大优势，就是它能够在较短的距离内，将飞机加速至起飞速度。它最大的特点是能够满足更多种类、类型的舰载机，在不同工况下所有的起飞需求，对于航母舰载机的出动效率有了高度的提升。

暴宇表示，福建舰采用平直通长甲板的设计，整个飞行甲板采用了三个弹射器加一套阻挡装置的布局，对于航母各种舰载机起飞和阻挡着舰的工况兼容性也更强。

相较于蒸汽推进的弹射系统，电磁弹射推力大、效率高，还能精准拿捏弹射的力道。舰载机就能在装满油、挂满弹的情况下实现短距起飞、快速出动。而单位时间内起飞战机更多、更快，胜算也更大。