中日恶化︱杭州「Comicup」动漫展禁日本IP 大会：主题转「新中式风格」

中国大型动漫活动「Comicup」原定周六（27至28日）在浙江杭州举行，主办单位「第32届同人展组委会」于活动开幕前仅一周，临时宣布禁止日系题材与相关二创内容，引发参展创作者与粉丝高度不满。自日本首相高市早苗发表「台湾有事」论后，中日关系遇冷，除官方在不同场合批评日方外，两国文化交流活动亦备受影响。

Comicup是国内规模数一数二的大型动漫展。中新社

圈内：禁非国产IP

主办单位日前向参展者与观众发出内部通知，表示将对会场展示内容进行「全面调整」，通知中指出，基于「当前社会环境的考量以及文化责任」，决定将本届展会主题转向「新中式风格」。虽然公告未直接点名日本，但多名原本以日本动画、漫画为主题的摊主随即在社群平台透露，其摊位已被取消，理由被形容为「众所周知的原因」与「不可抗力因素」。

同人圈也互传讯息，提醒会展不允许非国产IP的Coser（角色扮演者），「会场内有领导巡场审查」。

创作者转网上销售产品

微博、微信等社群消息，多个截图显示，第32届展会（CP32）组委会人员传讯息给参展人，表明本届展会将限制所有日本IP行为，建议根据自身需要，再决定是否前来。

突然调整导致大量同人作者因作品不符合新规而被迫退摊，部分创作者只好将制品销售转为线上通道或延后发售计划。



Comicup 单场活动约有7,000个摊位，规模庞大。今年10月在上海举办的同系列活动，曾吸引数十万人次参与，并被估计为当地带来约6亿至10亿元人民币的文旅消费。

