政治局召开会议 研究部署党风廉政建设和反腐败工作

即时中国
更新时间：12:35 2025-12-25 HKT
发布时间：12:35 2025-12-25 HKT

新华社报道，中共中央政治局今日（25日）召开会议，听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2026年党风廉政建设和反腐败工作。会议由中共总书记习近平主持会议。

会议指出，2026年，各级纪检监察机关要深刻领悟「两个确立」的决定性意义，坚决做到「两个维护」，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，为「十五五」时期经济社会发展提供坚强保障。要围绕实现「十五五」时期目标任务做深做实政治监督，推动党员干部树立和践行正确政绩观，把党中央重大决策部署落到实处。

同时要巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，用更多可感可及的成果赢得群众信任。把权力关进制度笼子，强化监督执纪问责，切实增强制度执行力。坚定不移推进反腐败斗争，一步不停歇、半步不退让，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断增强治理腐败综合效能。持续加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，著力锻造纪检监察铁军。

