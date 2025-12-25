圣诞北上︱广东省气温急降粤北山区现冰挂 深圳周五或跌至10℃

正式踏入圣诞节，不少香港把握四日假期北上游玩。广东省今日（25日）气温明显下降，多地降温幅度超10℃，粤北山区金子山更出现冰挂。中新社报道，在冷空气影响下，与周三（24日）早上气温相，广东广州、佛山、肇庆等地今日降温幅度超10℃，其中郁南录得全省最大降温幅度为11.5℃。



粤北地区受冷空气影响最为明显。上午，清远、韶关等地气温跌破10℃。连山金子山今早亦出现冰挂，漫山遍野全是晶莹剔透的冰挂，吸引不少游客前来观赏。 广州今早全市最低气温跌至6.7℃。



广东气象部门表示，25至26日，中等强度冷空气影响全省大部，其间，粤北部分市县有5℃以下低温，局部有霜冻或冰冻。

粤北山区金子山出现冰挂。微博@清远天气

未来一星期深圳天气预报。

毗邻香港的深圳天气今日（25日）开始，气温亦急降。深圳市口岸办公室提醍，该市由今日开始受中等强度冷空气影响，气温开启 「下滑」 模式，预报气温14至20℃，天气阴天多云，有分散小雨，而白天气温更逐渐走低，出现湿冷。到了明天，气温进一步下降至10至17℃后，天气阴天多云，到了后气温才逐渐上升。



此外，