Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞北上︱广东省气温急降粤北山区现冰挂 深圳周五或跌至10℃

即时中国
更新时间：17:30 2025-12-25 HKT
发布时间：17:30 2025-12-25 HKT

正式踏入圣诞节，不少香港把握四日假期北上游玩。广东省今日（25日）气温明显下降，多地降温幅度超10℃，粤北山区金子山更出现冰挂。中新社报道，在冷空气影响下，与周三（24日）早上气温相，广东广州、佛山、肇庆等地今日降温幅度超10℃，其中郁南录得全省最大降温幅度为11.5℃。

粤北地区受冷空气影响最为明显。上午，清远、韶关等地气温跌破10℃。连山金子山今早亦出现冰挂，漫山遍野全是晶莹剔透的冰挂，吸引不少游客前来观赏。 广州今早全市最低气温跌至6.7℃。

广东气象部门表示，25至26日，中等强度冷空气影响全省大部，其间，粤北部分市县有5℃以下低温，局部有霜冻或冰冻。

粤北山区金子山出现冰挂。微博@清远天气
粤北山区金子山出现冰挂。微博@清远天气
粤北山区金子山出现冰挂。微博@清远天气
粤北山区金子山出现冰挂。微博@清远天气
未来一星期深圳天气预报。
未来一星期深圳天气预报。

毗邻香港的深圳天气今日（25日）开始，气温亦急降。深圳市口岸办公室提醍，该市由今日开始受中等强度冷空气影响，气温开启 「下滑」 模式，预报气温14至20℃，天气阴天多云，有分散小雨，而白天气温更逐渐走低，出现湿冷。到了明天，气温进一步下降至10至17℃后，天气阴天多云，到了后气温才逐渐上升。

此外，

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
3小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
6小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
3小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
6小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
8小时前
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
2025-12-24 15:07 HKT
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2025-12-24 14:29 HKT
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
20小时前