南京博物院贱卖文物？︱原馆长徐湖平传被带走 民国别墅住所成打卡热点︱有片

明代著名画家仇英作品《江南春》拍卖风波不断发酵。《亚洲周刊》公开一段南京博物院原院长徐湖平邻居的录音，透露有大批公安人员赶到，包围徐湖平南京富贵山住所，并带走徐湖平夫妇。

相关新闻：南京博物院馆藏画作贱价¥6800元流出 国家文物局：已接举报正在调查

邻居表示：「这场围控一直持续到第二天天亮，清晨时分，有两名男子从屋内走出，手持相关物品在门口值守，直至当日中午12点半左右才撤离。邻居还特别提到，现场驶来数辆汽车，其中不乏公务用车，最终徐湖平夫妇及家中保姆一同被带走。」

家中摆天价珍品

《亚洲周刊》更在微博发帖，写道「剧终」。徐湖平的住所后半山园5号近日已变成民众打卡热点，有网民上传徐湖平住所外的的情况，有民众到来查看屋内的情况。

相关新闻：南京博物院｜退休员工举报原院长盗窃文物 江苏省委成立调查组处理

自卷入「赝品」文物流失事件，徐湖平成为网上热讨话题，有人更指其所居住的民国大别墅，旁边是著名学者戈宝权故居，之前挂牌出售1000多万的高价。家中摆放的全是天价珍品，保守估计都值大几千万。

公安包围住所

时任南京博物院原院长徐湖平被指是当年签署「赝品」拨交文件。前日被退休职工实名举报徐湖平盗窃文物，从中谋利，致使数以千计国宝流失损毁，并将多件书画赠送给各级官员，包括落马的江苏省检察院检察长韩建林。

相关新闻：收藏家后人捐赠明代图卷遭拍卖 南京博物院：正在核实

2008年曾有40名南博职工联名举报，但不了了之。事件曝光后，徐湖平曾称，会在合适的时机发声回应此事，「等上级调查结果」。国家文物局回应，已成立工作组赴南京开展工作，就南京博物院文物管理中的有关情况开展核查。江苏省委、省政府决定成立调查组处理。