力谷新年消费热潮 北京跨年气氛浓

2026年元旦、春节「双节」将至，北京官方力谷新年消费热潮，精心策划系列精彩纷呈的跨年活动，沉浸式文旅体验与消费相互赋能。12月31日跨年夜，北京市将通过大钟寺「钟声祈福」和居庸关长城鼓阵表演，完成跨越时空「钟鼓齐鸣」。作为北京老城保护与城市更新的标志性工程，隆福寺将举办「奔福新年」主题跨年倒计时活动。全市超过20间博物馆将跨年迎接2026，开放至1月1日凌晨。

大钟寺长城「钟鼓齐鸣」

百货大楼的冬日文化胡同节，王府井的迪士尼、奇梦岛IP系列快闪活动，王府井奥莱香江小镇的跨年仪式暖冬主题音乐秀……北京商圈持续焕新升级，激发节日经济活力，14间商场近日推出各具特色的元旦、春节体验活动。

跨年夜当晚，北京将营造「全城迎新、全民共享」的新年氛围，大钟寺将敲响永乐大钟，居庸关长城上演大型鼓阵演出，实现跨越时空的「钟鼓齐鸣」。北京文化消费新地标隆福寺将举办「跨年倒计时」，围绕当下年轻群体的生活潮流，园区布置多个「许愿树」，届时会有乐队表演、打卡祈福、潮流市集，以及各种优惠活动。

首都博物馆、北京天文馆等26间博物馆也将开展「博物馆时光」跨年、「时空穿梭」主题夜场等特色活动。

《星岛》驻京记者杨浚源