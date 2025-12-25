Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

力谷新年消费热潮 北京跨年气氛浓

即时中国
更新时间：09:29 2025-12-25 HKT
发布时间：09:29 2025-12-25 HKT

2026年元旦、春节「双节」将至，北京官方力谷新年消费热潮，精心策划系列精彩纷呈的跨年活动，沉浸式文旅体验与消费相互赋能。12月31日跨年夜，北京市将通过大钟寺「钟声祈福」和居庸关长城鼓阵表演，完成跨越时空「钟鼓齐鸣」。作为北京老城保护与城市更新的标志性工程，隆福寺将举办「奔福新年」主题跨年倒计时活动。全市超过20间博物馆将跨年迎接2026，开放至1月1日凌晨。

大钟寺长城「钟鼓齐鸣」

百货大楼的冬日文化胡同节，王府井的迪士尼、奇梦岛IP系列快闪活动，王府井奥莱香江小镇的跨年仪式暖冬主题音乐秀……北京商圈持续焕新升级，激发节日经济活力，14间商场近日推出各具特色的元旦、春节体验活动。

跨年夜当晚，北京将营造「全城迎新、全民共享」的新年氛围，大钟寺将敲响永乐大钟，居庸关长城上演大型鼓阵演出，实现跨越时空的「钟鼓齐鸣」。北京文化消费新地标隆福寺将举办「跨年倒计时」，围绕当下年轻群体的生活潮流，园区布置多个「许愿树」，届时会有乐队表演、打卡祈福、潮流市集，以及各种优惠活动。

首都博物馆、北京天文馆等26间博物馆也将开展「博物馆时光」跨年、「时空穿梭」主题夜场等特色活动。

《星岛》驻京记者杨浚源

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
20小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
13小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
13小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
21小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
3小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
19小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
12小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
20小时前