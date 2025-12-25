Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曹建国等多名军工巨头 遭撤全国政协委员

即时中国
更新时间：09:08 2025-12-25 HKT
发布时间：09:08 2025-12-25 HKT

全国政协主席会议昨天在京召开，一口气撤销8人全国政协委员资格，当中包括不少军工巨头，如前中国卫星网络集团董事长张冬辰、前中国航空发动机集团董事长曹建国、前中国电子信息产业集团董事长曾毅。

会议审议通过关于撤销王行环、张冬辰、曹建国、刘国跃、马正武、樊友山、曾毅、俞培根政协第十四届全国委员会委员资格的决定，提请政协第十四届全国委员会常务委员会第十五次会议追认。

政协委员被「撤销」资格，一般都是涉及违纪违法。8人当中，王行环是农工党中央常委，曾任武汉大学中南医院院长，其他7人均为军工、能源央企的掌门人。

张冬辰曾任中国卫星网络集团董事长、中国电子科技集团公司副总经理；曹建国是中国工程院院士，曾任中国航天科工集团总经理、中国航空发动机集团董事长，今年5月被免职；刘国跃曾任国家能源投资集团董事长。

马正武曾任中国融通资产管理集团董事长、中国诚通控股集团董事长，曾是十九届中共中央委员。樊友山曾任中国电子科技集团有限公司总经理、全国工商联副主席；曾毅曾任中国电子信息产业集团董事长；俞培根曾任中国东方电气集团董事长。

西藏女老虎王峻被查

另外，官方昨天通报，西藏自治区人大常委会党组副书记、副主任王峻涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。王峻是今年以来落马的第63名中管干部（中央管理的干部），也是本月落马的第7名中管干部。

相关新闻：第63虎︱西藏人大常委会副主任王峻接受审查

王峻，女，长期在西藏工作，曾任阿里行署副专员，西藏自治区国土资源厅厅长，西藏自治区纪委副书记等职，2018年任西藏自治区人大常委会副主任，至此番任上被查。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
19小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
12小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
11小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
17小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
20小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
10小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
23小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
19小时前
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
影视圈
16小时前