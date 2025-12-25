曹建国等多名军工巨头 遭撤全国政协委员

全国政协主席会议昨天在京召开，一口气撤销8人全国政协委员资格，当中包括不少军工巨头，如前中国卫星网络集团董事长张冬辰、前中国航空发动机集团董事长曹建国、前中国电子信息产业集团董事长曾毅。

会议审议通过关于撤销王行环、张冬辰、曹建国、刘国跃、马正武、樊友山、曾毅、俞培根政协第十四届全国委员会委员资格的决定，提请政协第十四届全国委员会常务委员会第十五次会议追认。

政协委员被「撤销」资格，一般都是涉及违纪违法。8人当中，王行环是农工党中央常委，曾任武汉大学中南医院院长，其他7人均为军工、能源央企的掌门人。

张冬辰曾任中国卫星网络集团董事长、中国电子科技集团公司副总经理；曹建国是中国工程院院士，曾任中国航天科工集团总经理、中国航空发动机集团董事长，今年5月被免职；刘国跃曾任国家能源投资集团董事长。

马正武曾任中国融通资产管理集团董事长、中国诚通控股集团董事长，曾是十九届中共中央委员。樊友山曾任中国电子科技集团有限公司总经理、全国工商联副主席；曾毅曾任中国电子信息产业集团董事长；俞培根曾任中国东方电气集团董事长。

西藏女老虎王峻被查

另外，官方昨天通报，西藏自治区人大常委会党组副书记、副主任王峻涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。王峻是今年以来落马的第63名中管干部（中央管理的干部），也是本月落马的第7名中管干部。

王峻，女，长期在西藏工作，曾任阿里行署副专员，西藏自治区国土资源厅厅长，西藏自治区纪委副书记等职，2018年任西藏自治区人大常委会副主任，至此番任上被查。