「向亲友发不雅照片算违法」属误读 内地专家解析治安新法

内媒央广网24日报道，内地新修订《治安管理处罚法》2026年1月1日起将正式施行。近日有媒体称，「明年起，向好友发送不雅照片、视讯构成违法，最高拘15天，罚5000元（人民币，下同）」，并作为立法亮点大肆传播。

多位法律人士公开表示，「向好友发不雅照片算违法」属于误读，它既不是《治安管理处罚法》的新增内容，也不是未来的执法重点领域。

新修订《治安管理处罚法》第八十条第一款规定：制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用资讯网路、电话以及其他通讯工具传播淫秽资讯的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以上三千元以下罚款。

岳屾山。

媒体报道对此进一步解读称，「从明年起，即使是私人聊天中发送不雅照片或视讯，一旦被举报查实，也会受到法律制裁」。北京岳成律师事务所高级合伙人岳屾山表示，这样解读明显有误。

岳屾山说：「从2005年《治安管理处罚法》制定施行以来，一直都规定了利用电脑资讯网路、电话以及其他通讯工具传播淫秽资讯的属于违法行为。改的两处，一是把『电脑资讯网路』改成了『资讯网路』，因为现在资讯网路不仅有电脑，还有其他各种载体，从这个角度来讲是顺应技术的发展做了一个修订，有人认为是扩大了范围，但其实也未必，像现在这些App或者即时通讯工具，都属于『其他通讯工具』范畴。另外是罚款处罚力度增加，但是拘留期限没有变化。」

也就是说，新法完全没有「向亲友发不雅照片算违法」的新增内容。不过，这样的误读依然引发了公众的广泛传播与争论——首先，「不雅」能和「淫秽」画等号吗？多位法律专家称，「不雅」是主观表述，不一定是「淫秽」，而「淫秽」需要经过司法认定，有明确法律定性，内涵和外延也相对清晰；其次，违法的边界究竟在哪儿？岳屾山分析，这要通过查证来进一步明确。

岳屾山表示：「有一些是很明确的性行为资讯，有一些可能有擦边，这需要主管部门认定是否属于淫秽资讯。另外，不管发给亲戚还是好友，所谓『点对点』传播，按照原来规定，其实也要处罚，因法条对比并不涉及应用场景。但没人举报，也就没有纳入治安管理视线内；如举报就会根据发送数量、具体情节看是否属于比较严重情况，再给予行政处罚处理。」

