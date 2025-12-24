外贸企业圆桌会｜商务部：将加大政策支持促进外贸创新发展

商务部部长助理张力日前主持召开外贸企业圆桌会，指出下一步将加大政策支持，促进外贸创新发展，推进贸易投资一体化、内外贸一体化，推动外贸实现「十五五」良好开局。

张力表示，今年以来，面对异常复杂严峻的外部形势，中国外贸顶住压力，进出口较快增长，结构不断优化，为推动国民经济发展和就业稳定发挥了积极作用。下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足商务工作「三个重要」定位，加大政策支持，促进外贸创新发展，推进贸易投资一体化、内外贸一体化，推动外贸实现「十五五」良好开局。

另外，国家发改委与商务部日前联合发布「鼓励外商投资产业目录（2025年版）」，比2022年版净增加205条、修改303条，数量及质量均显著提升，突显先进制造业、现代服务业、高技术及绿色产业等开放方向。

发改委表示，下一步将加快推出新一批重大外资项目，统筹协调解决项目涉及国家层面的用地、用海、环评、耗能等问题，进一步发挥重大外资项目示范带动作用。

