Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

广州地铁｜烈士陵园站发生「尿袋」自燃 乘客烧到裤「穿窿」

即时中国
更新时间：19:20 2025-12-24 HKT
发布时间：19:20 2025-12-24 HKT

12月23日，内地社交平台流传的消息显示，广州地铁一号线烈士陵园站一趟列车停站时，屏蔽门处有异物起火，伴有烟雾。照片可见，现场一名男乘客奔走呼唤，其裤子前方口袋位置敞开一个大洞，皮肤似有烧黑痕迹。

相关新闻：「尿袋」等3C认证标志将新增追溯二维码 明年3月试行

烈士陵园站发生「尿袋」自燃事件，乘客烧到裤「穿窿」。
烈士陵园站发生「尿袋」自燃事件，乘客烧到裤「穿窿」。

相关新闻：小米充电宝或著火︱内地宣布回收逾14万个「尿袋」 香港官网仍有售同款

广州地铁称，当日傍晚6时43分左右，一号线开往广州东站方向的列车到达烈士陵园站时，车厢内一名乘客携带的充电宝（流动电源，俗称尿袋）发生自燃，工作人员立即组织应急处置。为确保运营安全，该趟列车清客后退出服务。事件未影响车站正常营运，当事乘客已前往医院作进一步的检查。

广州地铁提醒，乘坐地铁时，请勿使用移动充电设备。如遇突发情况，请保持冷静并及时向车站工作人员反映。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
5小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
13小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
6小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
9小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
01:33
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
8小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
3小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
2025-12-23 15:29 HKT
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
6小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
9小时前