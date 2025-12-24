广州地铁｜烈士陵园站发生「尿袋」自燃 乘客烧到裤「穿窿」

12月23日，内地社交平台流传的消息显示，广州地铁一号线烈士陵园站一趟列车停站时，屏蔽门处有异物起火，伴有烟雾。照片可见，现场一名男乘客奔走呼唤，其裤子前方口袋位置敞开一个大洞，皮肤似有烧黑痕迹。

广州地铁称，当日傍晚6时43分左右，一号线开往广州东站方向的列车到达烈士陵园站时，车厢内一名乘客携带的充电宝（流动电源，俗称尿袋）发生自燃，工作人员立即组织应急处置。为确保运营安全，该趟列车清客后退出服务。事件未影响车站正常营运，当事乘客已前往医院作进一步的检查。

广州地铁提醒，乘坐地铁时，请勿使用移动充电设备。如遇突发情况，请保持冷静并及时向车站工作人员反映。