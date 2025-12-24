河南一家三口被丈夫「儿时好友」杀害案 凶手一审被判死刑

河南中牟今年7月发生一宗「灭门案」，梁某朋的妻子、8岁半儿子及7岁女儿被杀害，疑凶竟是梁某朋从小一起长大的「儿时好友」。该案于12月23日在中牟县法院开庭。凶手崔路路一审被判死刑，当庭表示不上诉。

以抢劫罪判处死刑

据郑州中院，2025年12月23日上午，河南省郑州市中级人民法院依法公开开庭审理崔路路抢劫案并当庭宣判，以抢劫罪判处崔路路死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判令其赔偿附带民事诉讼原告人的相关损失。

案情指，今年7月26日凌晨2时许，崔路路潜入朋友梁某朋家中行窃，翻找财物时惊醒梁某朋之妻（被害人马某某）及其未成年子女梁某、梁某某。为制止被害人反抗、呼救，崔路路采用刀砍、捅刺、挎包带勒颈等方式致三被害人当场死亡，并劫走马某某佩戴的黄金手镯、项链。

法院经审理认为，被告人崔路路入户盗窃，为抗拒抓捕当场使用暴力，致三被害人死亡的事实清楚，证据确实、充分，其行为构成抢劫罪，犯罪手段极其残忍，犯罪后果极其严重，被告人崔路路主观恶性及人身危险性极大，依法应判处死刑。遂作出上述判决。宣判后，被告人崔路路当庭表示不上诉。

凶手疑经济拮据总是借钱

梁某朋表示，他和妻子都是河南驻马店上蔡县人。2019年初，他们举家迁至郑州中牟县从事废品回收生意。今年5月，为改善家境，他独自前往湖北务工，妻子留在家中照顾两个孩子。7月25日晚，他还和妻子聊天到深夜。第二天，他给妻子发讯息却一直得到回复，于是联系儿时好友崔某某前往家中查看，对方称有事推脱，梁某朋只好找母亲和岳父岳母前往中牟，结果发现妻儿三人已在家中身亡。

梁某朋从母亲处得知，现场被打扫得很干净，冷气机被调至16℃，妻儿三人趴在床上，妻子和女儿面目皆非，只有儿子的半张脸尚可辨认。

梁某朋说，崔路路听到死刑判决的那一刻，表情没有任何变化，「他很平静地说自己不上诉。」梁先生还称，他们此次提出290多万（人民币，下同）的刑事附带民事赔偿，法院仅同意12万多的丧葬费。

梁某朋表示，开庭当天是亡妻30岁生日，他唯一的诉求就是判处凶手死刑，并立即执行。「今天正好也是我妻子30岁的生日，我会回老家把这个宣判结果告诉她和孩子，希望能慰藉他们的在天之灵。」

对此案，崔路路的父亲表示，他们家和梁先生家关系很好，「两家老一辈，在过去互相接济粮食；我这一辈，谁有事都会搭把手；子这一辈，是发小（儿时好友）。两家人，几十年了，比亲戚还亲。」他也搞想不明白为甚么崔路路会干出这样的事。对于崔路路是否欠有高额外债，崔路路父亲称自己也不清楚。

梁某朋说，近10年来，崔路路每年都会找他借钱，从数千到上万元不等，每次借了都会还，偶尔会延期。今年5月，崔路路又找他借5000元，他让妻子马某某转账给了崔路路，直至案发前也未归还。

崔路路一名亲戚透露，崔路路喜欢打麻将，每次输赢虽不大，但次数多，「不会理财，每月能赚一万多元的时候没存住钱。现在收入低了，他老婆又没上班了，就开始借钱。」

