Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱全军仅剩6上将 空军司令政委缺席晋衔

即时中国
更新时间：09:06 2025-12-24 HKT
发布时间：09:06 2025-12-24 HKT

前天，新任东部战区司令员杨志斌、新任中部战区司令员韩胜延双双晋升为上将，从中央军委主席习近平手中接过命令状。在解放军高层反腐升级的大背景下，这是中央军委今年第一次举行晋升上将军衔仪式，2023年和2024年分别举行四次和三次，因此备受瞩目。这也意味着各大战区、军兵种逐步结束「群龙无首」的状态，开始任命新首长。

相关新闻：解放军大反腐后首度晋升2上将 包括东部中部战区司令杨志斌韩胜延

结束各战区「群龙无首」状态

东部战区司令员杨志斌（后左）及中部战区司令员韩胜延（后右)，获晋升上将。新华社
东部战区司令员杨志斌（后左）及中部战区司令员韩胜延（后右)，获晋升上将。新华社
台下仅国防部长董军（红圈）是上将。央视截图
台下仅国防部长董军（红圈）是上将。央视截图

不过，从央视新闻联播的画面，除了两名新上将，仅有4名上将参加本次晋衔仪式，包括：军委副主席张又侠、张升民，军委委员刘振立，国防部长董军。上一次晋升上将军衔仪式是去年年底，大约20名上将出席。一年时间内，有16名上将无法出席晋衔仪式，亦可窥视军队高层反腐力度之大。总兵力两百万的解放军，本来应该大约有40名现役上将，现在只有6名，堪称奇观。

这些无法出席的上将，不少已经官宣落马，包括原军委副主席何卫东、原军委政治工作部常务副主任何宏军，等等。今年10月在北京召开的二十届四中全会，上将已显凋零，但陆军政委陈辉、空军司令员常丁求、空军政委郭普校、原中部战区司令员王强、军事科学院院长杨学军、军事科学院政委凌焕新还有出席，这次却没有亮相晋衔仪式。去年底出席晋衔仪式的国防大学校长萧天亮上将，也不见踪影。

陆军政委陈辉成「短命上将」？

解放军五大战区的司令员、政委，此前「双缺」，要么被查，要么免职。四大（海陆空火箭军）军种及武警部队的司令、政委，此前仅存空军司令员常丁求、空军政委郭普校、陆军政委陈辉，但这3名上将也缺席了。

陈辉去年底才接替落马的秦树桐上将担任陆军政委，并晋升上将，前后刚刚一年，可能成为短命上将。原陆军司令员李桥铭也已「失踪」，前天亮相晋衔仪式的是陆军参谋长蔡志军中将、陆军纪委书记张曙光中将，预料两人主持陆军工作。现身仪式的空军参谋长王刚中将，空军纪委书记史洪干中将，预料主持空军的军事、政治工作。

纪晓华

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
4小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
14小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
22小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
17小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
18小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
23小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
17小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
18小时前
买楼收租属不智投资｜曾智华
买楼收租属不智投资｜曾智华
投资理财
23小时前