中植集团原董事局主席高兴山被判刑

中国资产管理巨头中植企业集团原董事局主席高兴山等高层，今天以非法吸收公众存款罪，被法院判刑14年至4年6个月不等，并处罚金。

据北京市第一中级人民法院微信公众号消息，法院审理认为，高兴山等人作为中植企业集团有限公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。法院以非法吸收公众存款罪，判处高兴山等人14年至4年6个月不等刑罚，目前追赃挽损工作仍在进行中。

2023年11月，北京市公安局朝阳分局对「中植系」所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查。2024年8月，高兴山等49人遭北京市公安局朝阳分局移送检察机关审查起诉。

中植集团创建于1995年，鼎盛时期管理资产价值超1万亿人民币，控股上市公司超10家，手握多张金融牌照，坐拥全国约20万客户，投资金额百万起。其商业模式是前端以高息吸引资金，后端投向房地产企业、城投债、上市公司，凭房地产增长获得更高收益。2021年，中国对房地产信贷收紧，多家房企陆续爆雷，中植也陷入危机，从爆雷到申请破产清算仅用半年。