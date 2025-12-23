河南小学13死大火︱58岁女班主任判囚6年 网民批「救人者入狱」

河南南阳方城县一寄宿制学校，2024年1月19日发生大火，导致13名小学生死亡，4人受伤。内地近日对学校创办人、校长及班主任宣判，分别判入狱6至7年。民众则对事故中奋力救人的58岁班主任贾霞，遭判刑6年表示质疑，认为校舍设施安全的责任，不应基层教师承担。

撤156学生再返火场救人

河南省方城县人民法院19日晚发通报，指方城县独树镇砚山铺社区英才学校13死大火中，学校创办人李宇、校长徐向阳，及班主任兼三年级305男生宿舍兼任宿管老师贾霞，涉嫌犯教育设施重大安全事故罪，一审罪成，分别判有期徒刑7年、6年6个月及6年。

宣判连日发酵成为热搜，大量网民对贾霞被判刑提出质疑。

网民认为，这场由8岁学生私藏打火机烧被子线头引发的大火，贾霞在发现后，已叫醒学生，组织救援，让156人撤离后，再返回火场尝试救人。

至于宿舍严重超额，83平方米住33人、消防栓无水、烟雾报警器失效等无实际整改，责任应属管理层。



网民指，以贾霞年纪，月入只数千元，还要兼任宿管，却无相应的决策权力，大火后却要承担刑责，是严重与其职权不相称，成为系统性失守的替罪羊。

「一所长期违规办学的学校、各种问题长期存在…..当地教育主管部门居然毫无责任」、「放火都判不了6年」、「反正千错万错班主任的错，千错万错一线教师的错」、「老师们都返回现场参与救火了」、「为什么要重判救了人的班主任」、「这个老师最大的错误就是没被火烧死……」、「如果这样的好老师都判了，那以后谁还敢当老师」、「救人者入狱」。