河南医院一朝确诊11宗晚期食道癌 医生警告天冷勿做一事

天寒地冻许多人也喜欢喝热水吃热食取暖，却可能造成患癌危机。河南郑州有一间医院，18日上午进行了11个内视镜检查，结果患者会被确诊晚期食道癌，医生警告，「天气再冻，也别吃太热的食物」。

多数患者存活不足5年

据内媒报道，河南省肿瘤医院内视镜诊疗中心，于18日上午，为11名病人做内窥镜检查，全部证实罹患晚期食道癌，大部份患者的病情，估计存活不足5年。

该院内视镜诊疗中心副主任魏安伟表示，11个病患确诊为晚期食管癌，这意味著当中7至8人恐怕活不过5年，「非常痛心！」

他也提醒，「天再冷，也别吃太烫的食物，少吃高盐、烧烤、远离『重口味』。手接触到太烫的食物还会躲，食管（食道）是躲不了的」。

魏安伟解释，正常食道内壁能耐受的温度在40℃至60℃之间。一旦遭受过高温度的热刺激，食道就容易受伤，甚至被烫伤。长期反复的热刺激会破坏食道的「黏膜屏障」，导致黏膜水肿、异型性改变、不典型增生，最终可能引发癌变。

报道指，食道癌多发于40岁以后的人群。当身体出现食管异物感、吞咽困难、胸骨后疼痛、声音嘶哑等症状可能是食道癌预警。

由于食道癌早期症状不明显，容易被忽视。如果出现吞咽食物时有哽噎感、胸骨后疼痛、食物通过缓慢并有滞留感、咽喉部干燥和紧缩感以及体重不明原因下降等症状，应及时就医。