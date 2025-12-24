「电热毡」开整夜又不翻身 浙江女「褥疮」伤入骨无法起床

浙江21岁的大学生小林（化名）因长期颈椎痛休学在家，理疗、针灸、止痛药轮番上阵，疼痛却如影随形。今年年初的某个寒夜，小林偷偷服用了过量安眠药，在药物作用下，她沉睡如石整夜未翻身，电热毯的持续高温包裹著她。次日，母亲费力叫醒她，小林突然发现自己无法起身，屁股非常疼痛。

久坐上班族也会中招

综合内媒报道，母亲掀开小林衣服后，惊见女儿的臀部出现大片紫红色瘀青，在家观察不见好转且疼痛加剧，随即就医。经诊断，小林罹患「压疮」（褥疮、压力性损伤），医生立即为她安排手术治疗。

报道称，压疮即褥疮，主要因身体局部长时间受压迫导致组织缺血缺氧。这种可防可治却常被忽视的并发症危害极大，轻则皮肤红肿破溃，重则引发感染、坏死，甚至危及生命。

医生指，许多人以为褥疮是长期卧床者的「专属病」，这是致命错误认知。当皮肤持续受压超过4小时，毛细血管就会闭塞；超过6小时，肌肉开始坏死。对于皮肤屏障功能减弱的群体，如老年人、营养不良者，以及患有血管损伤、低蛋白血症、糖尿病等疾病的患者，组织坏死进程会大大加速。

用电热毡有什么危机？

临床数据显示，术后制动的患者、骨折卧床的年轻人、甚至长期久坐的上班族，都可能因局部皮肤长期受压而中招。

医生提醒，不建议整夜开启电热毯。长时间使用可能带来多种健康风险，包括加速皮肤水分流失，导致干燥、瘙痒或脱皮；整夜高温可能干扰体温调节，影响入睡或致睡眠浅；增加身体代谢负担，引起口干、便秘等「上火」症状。

婴幼儿、老年人或孕妇需格外注意，高温可能增加烫伤风险。对于患有心血管疾病的人群，夜间持续加热可能使血管过度扩张，引发血压波动等问题。

怎样睡才健康？

专家提醒，对于大多数正常人群而言，推荐侧卧和仰卧。

侧卧时，枕头与肩同高，头放置中立位，两膝之间夹一个薄垫或小枕头，以保持骨盆中立。

仰卧时，可在双膝下垫薄垫或小枕头，保持腰椎的自然弯曲，让肌肉更放松。

对于患有不同疾病的人群也有不同的睡姿：