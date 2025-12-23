短剧女演员因被讨薪打助理 公开道歉后疑新剧被换角

内地一短剧女演员被曝光一段录音，录音中，助理向女演员讨薪金，女演员语气嚣张让助理滚出自己家，助理则称「不给工资不走」。助理还称自己被女演员打了头，而左一则扬言「你有证据吗？谁看见了」，言语十分嚣张。随后双方扭打到了一起，哀嚎声不断。很快该女演员被锁定是「左一」，并冲上热搜。

冲突录音曝光

12月21日，左一发文承认对助理动手并公开道歉，在声明中，左一解释未直接发工资原因，是因事件发生后，为避免双方情绪激化，委托剧组制片老师代为转结。

相关新闻：驻京观察：科技巨头主流媒体 抢滩短剧市场

赔了三百元医药费

对于动手一事，她明确承认事实，向当事人及粉丝致歉，坦言动手是错误的解决方式，并晒出转账记录，称已结清工资，双方达成补偿，并签署调解协议。

根据左一的化妆师称，事发当晚左一收工回家，助理突然要求要辞职，结工资走人，对于原因并不多说，左一以工作没交接，临时找不到助理接替工作拒绝。随后，在讨要工资过程中，发生了冲突，化妆师称自己一开门就看到了左一和助理躺在床上互掐。而随后，助理报警。最终在警方的协调下，左一向助理赔了300元（人民币，下同）医药费。

相关新闻：河南大力支持微短剧产业发展 最高奖励¥300万

据称，左一向助理支付的5619.24元，其中包含助理的2700多元工资、2500多元的垫付费用报销，以及300元脑部CT费用。

公开资料显示，左一，1998年9月12日出生于湖南，主要代表作包括《尤物》《我居然闪婚了禁欲男神》《傅先生别追了，大小姐是假的》等。

事件曝光后，一些左一以前的粉丝纷纷表示「脱粉」，「为了2700就打人真的暴露人品，以后不会再看你的剧了。」直言不敢相信左一真的打人了。断定其以后不会红了。「居然是你，你好恐怖」。还有网友爆料左一在剧组常耍大牌，脾气不好，对工作人员趾高气昂，终于知道为何红不了，是人品不行啊。网上亦有网民爆料，左一新剧已被换角。有网民留言：「欠工资还有理？请封杀吧！」

