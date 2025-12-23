Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

短剧女演员因被讨薪打助理 公开道歉后疑新剧被换角

即时中国
更新时间：12:32 2025-12-23 HKT
发布时间：12:28 2025-12-23 HKT

内地一短剧女演员被曝光一段录音，录音中，助理向女演员讨薪金，女演员语气嚣张让助理滚出自己家，助理则称「不给工资不走」。助理还称自己被女演员打了头，而左一则扬言「你有证据吗？谁看见了」，言语十分嚣张。随后双方扭打到了一起，哀嚎声不断。很快该女演员被锁定是「左一」，并冲上热搜。

冲突录音曝光

12月21日，左一发文承认对助理动手并公开道歉，在声明中，左一解释未直接发工资原因，是因事件发生后，为避免双方情绪激化，委托剧组制片老师代为转结。

相关新闻：驻京观察：科技巨头主流媒体 抢滩短剧市场

赔了三百元医药费

对于动手一事，她明确承认事实，向当事人及粉丝致歉，坦言动手是错误的解决方式，并晒出转账记录，称已结清工资，双方达成补偿，并签署调解协议。

根据左一的化妆师称，事发当晚左一收工回家，助理突然要求要辞职，结工资走人，对于原因并不多说，左一以工作没交接，临时找不到助理接替工作拒绝。随后，在讨要工资过程中，发生了冲突，化妆师称自己一开门就看到了左一和助理躺在床上互掐。而随后，助理报警。最终在警方的协调下，左一向助理赔了300元（人民币，下同）医药费。

相关新闻：河南大力支持微短剧产业发展 最高奖励¥300万

据称，左一向助理支付的5619.24元，其中包含助理的2700多元工资、2500多元的垫付费用报销，以及300元脑部CT费用。

公开资料显示，左一，1998年9月12日出生于湖南，主要代表作包括《尤物》《我居然闪婚了禁欲男神》《傅先生别追了，大小姐是假的》等。

事件曝光后，一些左一以前的粉丝纷纷表示「脱粉」，「为了2700就打人真的暴露人品，以后不会再看你的剧了。」直言不敢相信左一真的打人了。断定其以后不会红了。「居然是你，你好恐怖」。还有网友爆料左一在剧组常耍大牌，脾气不好，对工作人员趾高气昂，终于知道为何红不了，是人品不行啊。网上亦有网民爆料，左一新剧已被换角。有网民留言：「欠工资还有理？请封杀吧！」
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
21小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
3小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
7小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
20小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
4小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
2025-12-22 12:52 HKT
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
15小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
19小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
23小时前