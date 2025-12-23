「尿袋」等3C认证标志将新增追溯二维码 明年3月试行

近年来，充电宝（流动电源，俗称「尿袋」）、燃气燃烧器具、电动单车等高风险领域陆续发生多宗质量安全事件，不断威胁消费者人身安全。对此，内地将推3C认证新规，上述高风险产品的CCC认证标志将要求新增追溯二维码。自2026年3月起对部分产品开始试点，经一年过渡期后（2027年3月起）将扩大试点产品范围。

共计3类11种产品

市场监管总局近日发布《国家认监委关于充电宝等产品强制性产品认证标志试点改革事项的公告》，对充电宝、燃气燃烧器具、电动单车等高风险产品实施CCC认证标志试点改革。

公告聚焦高风险产品领域，将近年来发生质量安全事件较多、威胁消费者人身安全的产品纳入试点产品范围，包括CCC认证目录内的移动电源（充电宝）、电动单车及安全附件、燃气燃烧器具及安全附件等，共计3类11种产品。

通过CCC认证标志中的追溯二维码，，即可查询该产品是否获得CCC认证证书、证书状态是否有效，以及生产者名称、产品规格型号、发证机构名称等责任主体的关键信息，建立了责任追溯链，可精准防范和打击假冒认证标志、虚假认证等违法行为，保障消费者权益。

自2026年3月起，试点产品范围内新获得CCC认证证书的产品型号，应在标注CCC追溯二维码后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。经一年过渡期后（2027年3月起），试点产品范围对应的全部新出厂的获证产品型号，应满足试点改革要求。