福州私家车追尾扫飞多辆「电鸡」 5人受伤︱有片

福建福州22日早上，发生严重车祸，有私家车失控，将路面多辆电动车扫飞，多人受伤倒地。警方晚上指，事件中5人受伤，其中1人需施手术，全部无生命危险。初步调查，肇事司机疑操作不当导致失控，不涉及酒驾药驾。

网传影片显示，福州仓山区22日早上，在万达广场附近，有一辆黑色私家车将路上多辆电动车连司机撞飞，多人受伤倒场。

私家车则车头严重损毁停在前方，司机为一名年轻男子，当时已不省人事。

福州市公安局交通管理支队22日晚上通报，指事发于10时28分许，葛某（男，29岁）驾驶小型汽车经过仓山区亭头路时，因操作不当，碰撞路边非机动车，造成5人受伤。目前，肇事驾驶员正在接受调查，排除酒驾、毒驾情况。