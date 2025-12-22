上海网红面店一碗¥100 被揭厨房满黑渍食材过期

香港「澳牛」以侍应态度有个性成为人气店，上海也有一间面店 ，以一碗面¥100及老板「寸嘴」成为网红店。不过，这间被誉为「世界最好吃黄鱼面」的食肆，近日被揭发厨房脏乱得恐怖，地面黏脚墙壁满是油渍，使用过期食材，甚至招牌黄鱼面也疑使用急冻货。

店主「寸嘴」人设吸食客

上海徐汇区市场监管局，日前检查被誉为「世界最好吃黄鱼面」的明呈黄鱼面馆。据内媒报道，该间面馆曾有多名博主或明星打卡介绍，普通的招牌黄鱼面售55元，最贵的卖100元。

市监局人员发现，面馆后厨非常脏乱：地面是包浆的，工作人员找不到消毒柜的插头，调料罐子也是黑漆漆的，墙身也满是油渍。

此外，面店的冰箱内，也储存了大量问题食材，包括变坏的番茄、香干，豆腐又过期。

针对现场发现的问题，徐汇区市监局已立案调查。根据相关法律法规：使用超过保质期的食品原材料，将没收违法所得，货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款。



明呈黄鱼面馆的老板过去以「寸嘴」人设，在网上成为谈论焦店，店内贴有许多霸气告示，包括「不接受差评」、「爱来不来」、「扔掉不新鲜食材」、「面不便宜，量力而入」等等。

被指脾气暴躁的男店主曾接受访问，不断强调自己坚持良心做面的原则，卖不掉的食材晚上会丢掉，卖¥100碗的面便必需按100元的流程，不能偷工减料等。