Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海网红面店一碗¥100 被揭厨房满黑渍食材过期

即时中国
更新时间：21:40 2025-12-22 HKT
发布时间：21:40 2025-12-22 HKT

香港「澳牛」以侍应态度有个性成为人气店，上海也有一间面店 ，以一碗面¥100及老板「寸嘴」成为网红店。不过，这间被誉为「世界最好吃黄鱼面」的食肆，近日被揭发厨房脏乱得恐怖，地面黏脚墙壁满是油渍，使用过期食材，甚至招牌黄鱼面也疑使用急冻货。

店主「寸嘴」人设吸食客

上海徐汇区市场监管局，日前检查被誉为「世界最好吃黄鱼面」的明呈黄鱼面馆。据内媒报道，该间面馆曾有多名博主或明星打卡介绍，普通的招牌黄鱼面售55元，最贵的卖100元。

相关新闻：日式吐司炒价¥300︱年轻人排5小时买贵价面包 4大「入坑」套路曝光

市监局人员发现，面馆后厨非常脏乱：地面是包浆的，工作人员找不到消毒柜的插头，调料罐子也是黑漆漆的，墙身也满是油渍。

此外，面店的冰箱内，也储存了大量问题食材，包括变坏的番茄、香干，豆腐又过期。

针对现场发现的问题，徐汇区市监局已立案调查。根据相关法律法规：使用超过保质期的食品原材料，将没收违法所得，货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款。

相关新闻：一日弃118蛋挞128面包 上海网红店大量销毁成品被查

明呈黄鱼面馆的老板过去以「寸嘴」人设，在网上成为谈论焦店，店内贴有许多霸气告示，包括「不接受差评」、「爱来不来」、「扔掉不新鲜食材」、「面不便宜，量力而入」等等。

被指脾气暴躁的男店主曾接受访问，不断强调自己坚持良心做面的原则，卖不掉的食材晚上会丢掉，卖¥100碗的面便必需按100元的流程，不能偷工减料等。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
8小时前
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
9小时前
46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾
46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾
影视圈
6小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
2025-12-21 22:00 HKT
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
3小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
8小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
6小时前
大快活长者优惠加码！圣诞新年一连14日凭关爱长者咭即减$6 叹尽各款经典美食
大快活长者优惠加码！圣诞新年一连14日凭关爱长者咭即减$6 叹尽各款经典美食
饮食
9小时前