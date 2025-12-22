Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放军大反腐后首度晋升2上将 包括东部中部战区司令杨志斌韩胜延

更新时间：18:29 2025-12-22 HKT
发布时间：18:29 2025-12-22 HKT

解放军大反腐之后首度晋升上将。中央军委晋升上将军衔仪式22日在北京八一大楼举行，中央军委主席习近平向晋升上将军衔的东部战区司令员杨志斌、中部战区司令员韩胜延颁发命令状。

原东部战区原司令员林向阳已经落马，原中部战区司令员王强动向未明。

相关新闻：解放军大反腐｜28上将落马失踪 6成戎装中委缺席四中全会 刮骨疗毒重塑军队

杨志斌出身空军，曾任空军上海指挥所司令员、2空军福州指挥所司令员、兰州军区空军参谋长、南部战区副司令员、西部战区副司令员，今年调任东部战区副司令员，最近升任司令员。

韩胜延任大阅兵总指挥

韩胜延也长期在空军服役，曾任原兰州军区空军参谋长、原成都军区空军副司令员、空军某试验训练基地司令员、西部战区副司令员等职务，2006年被评为全军优秀指挥军官。今年抗战大阅兵，中部战区空军司令员韩胜延中将担任九三阅兵总指挥。

今年抗战大阅兵，韩胜延担任总指挥。
新华社报道，晋衔仪式在庄严的中华人民共和国国歌声中开始。中央军委副主席张又侠宣读中央军委主席习近平签署的晋升上将军衔命令。中央军委副主席张升民主持晋衔仪式。

习近平向晋升上将军衔的东部战区司令员杨志斌、中部战区司令员韩胜延颁发命令状，表示祝贺。佩戴上将军衔的2位军官向习近平敬礼，向参加仪式的全体同志敬礼，全场响起热烈掌声。

晋衔仪式在嘹亮的中国人民解放军军歌声中结束。随后，习近平等领导同志同晋升上将军衔的军官合影。

中央军委委员刘振立，军委机关各部门、军队驻京有关单位主要负责同志等参加晋衔仪式。

 

 
 

