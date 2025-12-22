优衣库︱员工要偷拍可疑顾客放「公海」 哪些装扮会被当贼办？

速销时装店优衣库（UNIQLO）的内地门店，被指有店长要员工偷拍可疑顾客，并设立拍摄KPI（关键积效指标），并将被列盗窃高危的消费者相片，发到员工群作互相警惕用。有现役或前员工证实公司的偷拍要求，并透露戴口罩、背双肩包、推婴儿车，均是重点拍摄目标。

顾客称在不同分店被认出

综合都市快报、九派新闻、新闻坊等内媒报道，内地网络近日有不少网民反映，优衣库内部有要求员工偷拍疑是盗窃高危的消费者，引起顾客不满。

相关新闻：内地UNIQLO试身镜藏「古惑」变靓啲？ 网民拆解3大要点

广州消费者陈先生（化名）说，当他第一次进入优衣库广州的VT101店、中华广场店、萝岗万达店和天汇广场店的时候，都遇到了被各个门店员工「一眼认出」的情况，安保人士也表现出「很警觉」的样子，总在与他相隔不远处来回走动。

另一位消费者鞠女士（化名）告诉记者，她曾在深圳某店请店员帮处理过一条从其他门店购入但忘拆防盗扣的丝巾，再进入广州一店舖后，就遇上了「走到哪保安跟到哪」的情况。

「11号」成可疑顾客暗号

报道指，有不同区域的优衣库现职或前员工确认，该公司内部确有偷拍疑有盗窃风险的顾客的要求，该些员工表示，相关决定是由区域经理的层级下达，至于是否要偷拍，则视乎个别门店的失窃情况。



相关新闻：Uniqlo控告中国快时尚巨头Shein 仿冒人气斜揹袋

而被列为可疑人物的消费者，优衣库员工偷拍后，除会在现场紧盯对方，防止货物被偷外，也会把消费者照片发到动辄数百人的员工群，提醒其他门店要注意。

至于被列为「高危」目标的，除了行为可疑鬼鬼崇崇者外，还有戴口罩、背双肩包、推婴儿车、甚至在模特前多看几眼，也会吸引员工偷拍。

上述员工还透露，优衣库会将被列为「小偷及可疑人员」的消费者，用「11号」作暗号，在员工群或店内广播，提醒其他员工要特别留意。

许多网民认为，进入优衣库购物却被当小偷，甚至被偷拍，觉得感觉很不良，甚至质疑优衣库侵犯了顾客的私隐及肖像权。

相关媒体曾就偷拍顾客指示，向优衣库查询，但未获回应。