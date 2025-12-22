中国女子西班牙游轮神秘失踪 船公司：没有办离船手续

一名中国女子登上一艘由西班牙开出的邮轮后离奇失踪，由于其未有进行离船手续，事件引起关注。

《潇湘晨报》周日（21日）报道，失踪者董秦于12月10日从西班牙帕尔马·德马略卡登上邮轮「爱达月光号」（AIDAluna），计划参加地中海航线旅行。但邮轮12月12日停靠法国马赛后，她便失去联系。

仅消费一杯橙汁

邮轮公司证实，董秦曾登船，但后来从未办理过正式下船手续。船上记录显示董秦未在马赛正式下船，但朋友们在当晚8点（邮轮驶离马赛两小时后）仍向她发送过短信。故推断，她或于当晚在邮轮上失踪。



记录显示董秦在船期间仅消费过一杯橙汁（非酒精饮料）。目前尚无法确认是否发生落水事件，但未有紧急警报或搜救行动的报告。

《新京报》报道，董秦朋友母女士表示，董秦近期在德国居住，12日晚上7时许作最后一次和朋友联络。邮轮于15日返回马略卡后，邮轮公司报警。董秦母亲表示，自己计划办理签证，前往当地寻找女儿。中国驻德国大使馆工作人员证实董秦失联，并表示正跟进处理。