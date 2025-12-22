Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国女子西班牙游轮神秘失踪 船公司：没有办离船手续

即时中国
更新时间：12:55 2025-12-22 HKT
发布时间：12:55 2025-12-22 HKT

一名中国女子登上一艘由西班牙开出的邮轮后离奇失踪，由于其未有进行离船手续，事件引起关注。

《潇湘晨报》周日（21日）报道，失踪者董秦于12月10日从西班牙帕尔马·德马略卡登上邮轮「爱达月光号」（AIDAluna），计划参加地中海航线旅行。但邮轮12月12日停靠法国马赛后，她便失去联系。

相关新闻：入职仅20天不会游泳 游轮美女服务员堕江失踪已一周

仅消费一杯橙汁

邮轮公司证实，董秦曾登船，但后来从未办理过正式下船手续。船上记录显示董秦未在马赛正式下船，但朋友们在当晚8点（邮轮驶离马赛两小时后）仍向她发送过短信。故推断，她或于当晚在邮轮上失踪。

记录显示董秦在船期间仅消费过一杯橙汁（非酒精饮料）。目前尚无法确认是否发生落水事件，但未有紧急警报或搜救行动的报告。

相关新闻：呃1200万保金︱冷血男渡轮推新婚妻落海判死 闭路电视画面曝光

《新京报》报道，董秦朋友母女士表示，董秦近期在德国居住，12日晚上7时许作最后一次和朋友联络。邮轮于15日返回马略卡后，邮轮公司报警。董秦母亲表示，自己计划办理签证，前往当地寻找女儿。中国驻德国大使馆工作人员证实董秦失联，并表示正跟进处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
46分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
4小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
15小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
18小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
3小时前