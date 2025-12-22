中国观察︱马伯庸小说 预言文物处理黑幕

「博物馆不能倒买倒卖，但没说不能处理赝品。」著名作家马伯庸在小说《古董局中局》，勾勒出博物馆文物处理的黑幕：找专家出一份鉴定报告，宣称文物是假的，按赝品报废淘汰，偷偷流向古董市场，「就算上级主管部门发现了，只消回一句『鉴定有争议』就结了。」

现实生活比小说更梦幻！著名收藏家庞莱臣后人66年前捐赠南京博物院（南博）的137件文物，被发现有5件珍品不翼而飞，其中明代仇英名作《江南春》图卷竟现身拍卖市场，估价高达8800万元（人民币，下同）。南博声称，这5幅作品被专家认定为「赝品」，在上世纪九十年代被「划拨、调剂」处理。据媒体报道，2001年，《江南春》被「顾客」以6800元从江苏省文物总店购买。

相关新闻：南京博物院馆藏画作流入市场 揭24年前以¥6800元卖出

虽然在国家文物部门干预下，《江南春》最终撤拍，但事件引发广泛关注。马伯庸《古董局中局》也意外引发热议，不少网友感叹：「小说预言了现实，艺术来源于生活。」也有网友质疑南博的说法：如果《江南春》是「赝品」，为何不告知捐赠人？如果已鉴定为假，为何估价达到8800万？

南京博物院前馆长轻生

网友又扒出南博丑闻。上世纪九十年代，南博年轻保管员陈超，盗窃价值18万元的馆藏文物，在南京被处决。八十年代，南博院长姚迁自杀身亡，可能与此次风波有隐秘的关联。

据知名红学家冯其庸在其回忆录披露，事件的起因是江苏省某些「老同志」到南京博物院「借」字画，却有去不还。院长姚迁根据记录去催，「催不回来，他还是催，催的次数多了」，「这些老同志就不高兴了」，惹来杀身之祸。

张大千作品遭调包

江苏官方对姚迁展开调查，官方《光明日报》连续发表文章，诬陷姚迁「以权谋私、侵占科研人员学术成果」。1984年，姚迁不堪受辱在家中自缢身亡。事件震惊时任中共总书记胡耀邦，中纪委彻查，为姚迁平反，时任江苏省委副书记、省委宣传部长等官员受处分。

虽然《江南春》等5件珍品未必因领导相中而被鉴定为赝品，但事件无疑寒了捐赠者的心，也令博物院遭受重大公信力危机。事实上，南博事件并非孤例。上世纪九十年代，湖北荆门博物馆副馆长王必胜等人盗掘「纪山楚墓群」，并将多件文物私售；本世纪初，广州美术学院图书馆原馆长萧元监守自盗，以赝品调包将143幅张大千、齐白石等名家书画作品窃为己有。

目前，江苏省文化和旅游厅已经牵头成立工作专班联合调查处理事件。国家文旅部和文物局也应介入彻查，并在全国文博单位加强对捐赠物品和馆藏文物的规范管理，挽回公众信心。

