河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴

河南中牟7月发生一家三口「灭门」案。死者分别是女户主及一双年幼子女。在湖北打工的男户主因与爱妻失联，曾找儿时玩伴帮忙寻人。至惨案揭发，警方调查发现，该名男户主发小竟是疑凶。

与疑凶曾一起北漂5年

综合内媒报道，这宗3尸惨案将于23日开审。男苦主梁先生21日表示，希望疑凶崔某某被判枪毙。

梁先生指，今年7月25日晚，在湖北打工的他，和妻子通过电话后，翌日起床后如往常般向爱妻发讯息「报到」，但一直收不到回复，于是找家中自细玩大的好友崔某某前往了解。



崔某某当时声称事忙没空，梁先生于是找母亲及外父等去家中查看，揭发30岁妻子、8岁半儿子及7岁女儿，全部倒毙屋内。

警方调查后，指案发现场被人刻意清理，3死者被整齐放在开猛冷气的房间床上，明显是减慢尸体腐化。

经济调，警方拘捕崔某某，指他疑暗中偷配梁先生家中锁匙，案发当日企图入屋偷窃，取走女死者部份金饰，疑期间被发现，于是杀害女户主等3人灭口。

报道指，法院传票显示，崔某某系以抢劫罪被起诉。

受害方代理律师称，盗窃时对被害人实施暴力，性质会由盗窃变成抢劫罪，在致人死亡情形下，量刑甚至可能比故意杀人罪要重。

梁先生指，26岁的疑凶是他邻居，一起长大外，更曾一起北漂5年，关系十分好，也曾协助他创业和借钱给对方。

他表示，崔某某残杀自己妻儿三口，希望法庭能判处被告枪毙，为死者取回公道。